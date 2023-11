Nyt indblik i søgen efter mørkt stof: Udforsk mørke fotoner ved Large Hadron Collider

Søgen efter mørkt stof-partikler er et fascinerende studieområde, hvor videnskabsmænd udforsker forskellige tilgange til at afsløre hemmelighederne bag det undvigende stof. To hovedstrategier er dukket op i denne søgen, som hver giver unik indsigt i mørkt stofs natur. Den første metode går ud på at observere partikler, der naturligt henfalder, når de passerer forbi. Neutrino-observatorier som IceCube har været medvirkende til denne tilgang, men ingen væsentlige fund er blevet afsløret indtil videre. Den anden tilgang involverer at kollidere partikler sammen i en partikelaccelerator, såsom den berømte Large Hadron Collider (LHC) ved CERN.

CERNs seneste satsning søger at kaste lys over eksistensen af ​​mørkt stofpartikler ved at undersøge mørke fotoners spændende verden. Disse hypotetiske partikler er en del af generaliserede teorier, der udvider partikelfysikkens standardmodel. Konceptet antyder, at hvis mørkt stof interagerer med sig selv, bør det have kraftbærerbosoner analogt med fotoner i den elektromagnetiske kraft og gluoner i den stærke kraft. Disse foreslåede kraftbærere for mørkt stof er kendt som mørke fotoner.

I den traditionelle model for partikelfysik er fotoner forbundet med den elektromagnetiske kraft og spiller en nøglerolle i processer som radioaktivt henfald. På samme måde forventes mørke fotoner at påvirke henfaldet af specifikke partikler, såsom myoner, og påvirke deres magnetiske moment. En nylig undersøgelse antydede endda de mulige virkninger af mørke fotoner på det magnetiske øjeblik af myoner.

Den igangværende tredje kørsel af Compact Muon Solenoid (CMS)-eksperimentet ved LHC repræsenterer den seneste bestræbelse i søgningen efter bevis for mørke fotoner. Undersøgelsen fokuserer på at opdage et fænomen kaldet "fortrængte myoner", hvor myoner observeres, der stammer fra den generelle nærhed af en højenergipartikelkollision snarere end det nøjagtige kollisionspunkt. Dette ejendommelige fænomen kunne tilskrives ikke-detekterbare mørke fotoner genereret under den indledende kollision, som efterfølgende henfalder til påviselige myoner.

Imidlertid har de første fund fra denne kørsel ikke afsløret nogen forekomster af fordrevne myoner, hvilket tyder på fraværet af mørke fotoner indtil videre. Selvom yderligere observationer kan give forskellige resultater, vil disse resultater pålægge yderligere begrænsninger for den potentielle eksistens af mørke fotoner. Dette mønster af indirekte beviser for mørkt stof, der fortsætter, mens direkte beviser forbliver uhåndgribelige, har været et tilbagevendende tema i feltet.

Mens videnskabsmænd fortsætter deres utrættelige jagt på at løse mysterierne bag mørkt stof, giver undersøgelser som denne på LHC håb om at afsløre yderligere spor. Selvom direkte beviser for mørkt stof kan være uhåndgribelige på nuværende tidspunkt, er udforskningen af ​​mørke fotoner og andre veje stadig afgørende for at uddybe vores forståelse af denne gådefulde kosmiske enhed.

