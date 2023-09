Keramisk tesæt glasering: Hvordan det påvirker teens catechinindhold

Te er blevet indtaget på grund af dens medicinske egenskaber og særprægede smag siden oldtiden. Dens popularitet stammer fra tilstedeværelsen af ​​flavonoider og polyphenoler, som bidrager til dets antioxidantegenskaber og potentielle sundhedsmæssige fordele. Brygning af te involverer at udvinde disse forbindelser fra teblade, en proces, der kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder vandtemperatur, bryggetid og endda de materialer, der bruges i tetilberedningskar.

En nylig undersøgelse foretaget af forskere fra Nagoya Institute of Technology (NITech) i Japan har kastet lys over den rolle, glasering på keramiske tesæt har i tilbageholdelsen af ​​catechinflavonoider. Undersøgelsen, offentliggjort i Scientific Reports, undersøgte virkningen af ​​fire forskellige kommercielle glasurer, der almindeligvis anvendes i japanske tesæt - Oribe, Namako, Irabo og Toumei - på indholdet af catechiner, den mest udbredte flavonoid i grøn te.

Glasurbelægninger på keramiske tesæt består primært af feldspatmineraler, såsom silicium, aluminium, natrium og calciumoxider, men de indeholder også forskellige metaloxidarter, der giver dem unikke udseende og teksturer. Oribe glasur, for eksempel, indeholder kobber (Cu) oxider, hvilket resulterer i en levende grøn farve, mens Namako glasur indeholder kobolt (Co) oxider for et mørkeblåt udseende.

Undersøgelsen viste, at glasurer på testel signifikant reducerer mængden af ​​catechiner i te ved at oxidere dem, hvilket ændrer teens smag, aroma og sundhedsmæssige fordele. Omfanget af denne farveændring og reduktion i catechinkoncentration varierede afhængigt af den anvendte glasurtype. Oxidationsprocessen af ​​catechiner danner brunlige thearubiginer og rødlig-orange theaflavin og dets oxidpigmenter.

Forskerne forklarede, at metaloxidarterne i glasurpulverne fungerer som katalysatorer, der fremmer oxidationen af ​​catechinmolekyler. Denne oxidationsproces kan omdanne grøn te brygget med visse keramiske tesæt til sort te, som er rig på thearubiginer og theaflaviner.

Denne undersøgelse understreger, at valget af glasurmaterialer, der anvendes i keramiske tesæt, kan påvirke koncentrationen af ​​gavnlige forbindelser, såsom katekiner, i te. At forstå, hvordan glasurer påvirker nedbrydningen af ​​katekiner, giver værdifuld information til udviklingen af ​​funktionelle materialer og har konsekvenser for regelmæssig tedrikning og langsigtet menneskers sundhed.

Kilde: Nagoya Institute of Technology