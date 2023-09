Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: Et bærbart og praktisk solteleskop

Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 er et solteleskop designet til afslappet og lejlighedsvis brug. Den tilbyder op til 18x forstørrelse, hvilket gør den ideel til at observere solpletter. Teleskopet kommer med et permanent solfilter, der sikrer observatørernes sikkerhed og eliminerer behovet for ekstra tilbehør. Den er designet specielt til rejser, med et letvægtsstativ og en lille rygsæk inkluderet i sættet.

Teleskopet har en 2-tommer/50 mm blænde, en 4-tommer/360 mm brændvidde og et brændvidde på f/7.2. Det ikke-aftagelige glassolfilter opfylder sikkerhedsstandarden ISO 12312-2, blokerer infrarødt, ultraviolet og 99.99 % af synligt sollys. Det giver skarpe, blålig-hvide billeder af solskiven med minimale farvekanter.

Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 inkluderer et 20 mm Kellner okular til 18x forstørrelse og en stjernediagonal for komfortable betragtningsvinkler. Den bruger en grundlæggende manuel alt-azimuth-montering med et panoreringshåndtag, men stativet er ikke særlig stabilt under blæsende forhold. Det anbefales at bruge et mere robust stativ for et mere stabilt udsyn.

Samlet set er Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 et praktisk og bærbart solteleskop til eclipse-chasers og dem, der er interesseret i at observere solpletter. Dens alt-i-én-design og lette opsætning gør den til et passende valg for begyndere og børn.

Kilder: Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 anmeldelse

Billedkredit: Jamie Carter