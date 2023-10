Professor Dimitrios Buhalis anerkendt som en af ​​verdens bedste videnskabsmænd inden for turismeforskning

Professor Dimitrios Buhalis er blevet anerkendt som en af ​​verdens førende videnskabsmænd, rangerende #859 for 2022 og #6465 gennem hele sin karriere. Hans enestående bidrag til turismeforskning har givet ham anerkendelse i Stanford Universitys prestigefyldte database, som fremhæver top 2% af videnskabsmænd globalt. Denne bemærkelsesværdige præstation demonstrerer hans betydelige indflydelse inden for turisme og relaterede discipliner.

I 2022 opnåede professor Buhalis en imponerende placering på #859 blandt over 204,000 forskere verden over. Denne præstation betegner ikke kun hans banebrydende forskning, men viser også hans dedikation til at fremme viden inden for sit felt. Gennem hele sin karriere har han sikret sig #6465-positionen, hvilket har styrket sin status som en fremtrædende figur i den akademiske verden. Især inden for det specifikke domæne Sport, Fritid og Turisme har han sikret sig #4-pladsen blandt 182 forskere i 2022, hvilket understreger hans enestående ekspertise og indflydelse på dette specialiserede område. I løbet af sin karriere rangerer han som nummer 7, hvilket understreger hans varige indflydelse.

Disse priser hylder ikke kun professor Buhalis' individuelle præstationer, men anerkender også ekspertise og innovation inden for det bredere område af turisme. Hans tilstedeværelse blandt et så værdsat selskab taler om hans bemærkelsesværdige bidrag og dedikation til at fremme viden om og virkning af turismeforskning gennem de sidste 35 år. Denne anerkendelse tjener som inspiration for håbefulde forskere og forskere verden over, og bekræfter betydningen af ​​urokkelig forpligtelse til ens felt og potentialet for banebrydende bidrag til at forme fremtiden.

Professor Buhalis udtrykte sin taknemmelighed og anerkendte den rolle, som lærere, kolleger, studerende og alle, der arbejder for at gøre turisme til en katalysator for positive forandringer og øget velfærd i lokalsamfundene. Han understregede forskningens kritiske rolle i strategisk beslutningstagning for turismeplanlægning, udvikling, ledelse og markedsføring. Gennem hele sin karriere har han haft som mål at samle banebrydende forskning, innovative teknologier og transformativ ledelse for at generere regenerative turismeløsninger til samfund og interessenter verden over.

Mens vi fejrer denne bemærkelsesværdige præstation, forventer vi yderligere ekspertise og innovation inden for turismeforskning med professor Dimitrios Buhalis i spidsen. Tillykke til professor Buhalis med denne velfortjente anerkendelse, og må hans arbejde fortsætte med at inspirere og informere kommende generationer af forskere.

Kilde: Vicky, TravelDailyNews Media Network-chefredaktør