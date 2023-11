Den overraskende varme og kemiske sammensætning af 'teenage' galakser

En nylig undersøgelse ledet af et hold af astrofysikere fra Northwestern University, ved hjælp af NASAs James Webb Space Telescope (JWST), har afsløret spændende indsigt i galaksernes verden i løbet af deres 'teenage' år. Disse resultater, offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters, kaster lys over den kemiske sammensætning af galakser i deres dannelsesstadier, hvilket giver en dybere forståelse af universets udvikling.

Forskere fokuserede på galakser, der dukkede op to til tre milliarder år efter universets fødsel, i deres ungdomsfase. Denne særlige fase er karakteriseret ved højere temperaturer og en uventet tilstedeværelse af tunge grundstoffer, herunder nikkel - et grundstof, der typisk er udfordrende at opdage. Ved at afdække tilstedeværelsen af ​​nikkel og andre grundstoffer giver undersøgelsen værdifuld information om den galaktiske evolutionære proces.

Ledet af Allison Strom, en assisterende professor i fysik og astronomi ved Northwestern University, sigter den omfattende undersøgelse på at forstå de transformationer og vækst, som galakser oplever gennem universets 14 milliarder år lange historie.

Opkaldt efter den respekterede astronom Cecilia Payne-Gaposchkin, bruger CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey JWST til at analysere det spektrale lys, der udsendes af fjerne galakser. Denne "kemiske DNA"-analyse giver videnskabsmænd mulighed for at få indsigt i galaksernes udviklingsfaser og komme med forudsigelser om deres fremtidige udvikling. Forskningen spiller en afgørende rolle i at opbygge en holistisk forståelse af galaksemodning over tid.

For at udføre undersøgelsen observerede holdet 33 fjerne galakser over et tidsrum på 30 timer. Ved at kombinere data fra 23 af disse galakser skabte de et sammensat billede, der forbedrede deres forståelse af disse himmellegemer. De sammensatte spektre afslørede tilstedeværelsen af ​​flere grundstoffer, såsom brint, helium, nitrogen, oxygen, silicium, svovl, argon og især nikkel.

En af undersøgelsens vigtigste opdagelser er, at disse teenage-galakser udviser utroligt høje temperaturer, der overgår 13,350 grader Celsius (24,062 grader Fahrenheit). Disse temperaturer overstiger langt, hvad der typisk observeres i galakser, hvilket understreger galaksernes unikke kemiske og fysiske egenskaber i deres ungdomsfase.

Understøttet af NASA, Pittsburgh Foundation og Research Corporation for Scientific Advancement blev undersøgelsens data hentet fra Mikulski Archive for Space Telescopes ved Space Telescope Science Institute og WM Keck Observatory. Dette samarbejde fremhæver den kollektive indsats inden for astronomisk forskning og den synergistiske tilgang til at forstå universet.

Efterhånden som analysen af ​​data fra JWST fortsætter, forventer vi yderligere åbenbaringer og en mere indviklet forståelse af galaktisk evolution og de grundlæggende processer, der former vores univers. Denne undersøgelse bekræfter de bemærkelsesværdige egenskaber ved moderne teleskoper og understreger den igangværende udøvelse af viden og videnskabelig undersøgelse inden for astrofysik. Det understreger betydningen af ​​samarbejder for at skubbe grænserne for vores forståelse af universet.

FAQ

Hvad er CECILIA-undersøgelsen?

CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey er et forskningsprojekt opkaldt efter astronomen Cecilia Payne-Gaposchkin. Den undersøger det spektrale lys, der udsendes af fjerne galakser, og hjælper videnskabsmænd med at forstå deres kemiske sammensætning, udviklingsstadier og fremtidige udvikling.

Hvad afslørede undersøgelsen om 'teenage'-galakser?

Undersøgelsen opdagede, at galakser i deres 'teenageår' udviser uventet høje temperaturer og en usædvanlig tilstedeværelse af tunge grundstoffer, herunder nikkel. Disse resultater giver værdifuld indsigt i processen med galaktisk evolution i denne afgørende fase.

Hvordan blev undersøgelsen gennemført?

Forskerne observerede i alt 33 fjerne galakser over en periode på 30 timer. Ved at kombinere data fra 23 af disse galakser skabte de et sammensat billede, der gav en mere omfattende forståelse af disse himmellegemer. Analysen af ​​de sammensatte spektre afslørede tilstedeværelsen af ​​forskellige grundstoffer, hvilket kaster lys over den kemiske sammensætning af 'teenage' galakser.

Hvad er konsekvenserne af denne forskning?

Studiet bidrager til vores viden om galaktisk evolution og forståelsen af ​​universets overordnede udvikling. Ved at afdække galaksernes unikke karakteristika i deres ungdomsfase får videnskabsmænd indsigt i de komplekse processer, der former vores univers. Forskningen understreger også betydningen af ​​samarbejdsbestræbelser for at fremme vores forståelse af kosmos.