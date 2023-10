Nylig stjernedannelse hindrer nøjagtig måling af høj-z galaksestjernemasser

Sammendrag:

At analysere unge galakser i det tidlige univers er udfordrende, fordi nyere stjernedannelse kan komplicere målinger af deres stjernemasser. Observationer med teleskoper som JWST har rejst spørgsmål om vores forståelse af høj-rødforskydning galaksepopulationer. Denne artikel argumenterer for, at vores analyse kan være mangelfuld, da vi estimerer masser ved hjælp af modeller baseret på en galakses hele historie, mens observationer kun afspejler dens nuværende tilstand. Denne uoverensstemmelse introducerer usikkerheder i afledte masser. Artiklen forklarer processen med at bygge modeller for høj z-galakser ved hjælp af fotometriske målinger og spektral energifordeling (SED) tilpasning. Imidlertid er nøjagtig gengivelse af det sande spektrum og kildepopulationen i en galakse udfordrende på grund af degenerationer mellem emissionslinjer og absorptionstræk. Derudover kan nyere stjernedannelse føre til usikkerheder i estimering af stjernedannelseshistorie og afledt stjernemasse. For at teste dette præsenterer artiklen simuleringer af galakser med forskellige stjernedannelseshistorier. Resultaterne viser, at tilpasningskoder kan producere visuelt lignende resultater, men ikke nøjagtigt at gengive den sande stjernedannelseshistorie, især manglende tidligere stjernedannelse. Derfor hæmmer nyere stjernedannelse den nøjagtige måling af høj z-galaksestjernemasser.

– Høj-z: Høj rødforskydning; henviser til objekter i det tidlige univers med rødforskydningsværdier større end omkring 6.

– JWST: James Webb Space Telescope; et stort, infrarødt optimeret rumteleskop, der skal lanceres i 2021.

