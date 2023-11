Canadas Astronaut Assignments: A New Era of Space Exploration

Canada går ind i en spændende ny fase af udforskning af rummet med annonceringen af ​​astronautopgaver onsdag den 22. november. Den canadiske rumfartsorganisation (CSA) vil være vært for en live-begivenhed i sit hovedkvarter nær Montreal, Quebec. Denne begivenhed, som vil blive simulcast på forskellige platforme, herunder YouTube og Facebook, vil afsløre de seneste missioner for canadiske astronauter.

Tidligere blev astronauternes identitet og deres opgaver holdt skjult indtil tidspunktet for begivenheden. Men denne gang er der en kernekendsgerning, vi ved med sikkerhed: Der er tre aktive CSA-astronauter til rådighed for missioner. Disse omfatter lægen David-Saint Jacques, som tilbragte 204 dage på den internationale rumstation i 2018-19, brandforskeren Jenni Sidey-Gibbons, der var berettiget til sin første rumflyvning, og Joshua Kutryk, en militærpilot, der også er berettiget til sin første rumrejse. rumfart.

En ting, vi ved, er, at en CSA-astronaut, Jeremy Hansen, allerede er blevet tildelt NASAs Artemis 2-mission, der er planlagt til at flyve rundt om månen i slutningen af ​​2024. Hansens opgave demonstrerer Canadas betydelige bidrag til internationale rumprogrammer. Siden slutningen af ​​1970'erne har Canada været med til at levere robotteknologi til NASA-missioner, fra Canadarm på rumfærgen til Canadarm2 og Dextre på den internationale rumstation. Til gengæld for sit robotarbejde modtager Canada en del af videnskaben og et astronautsæde på ISS.

Men Canadas involvering i udforskning af rummet udvider sig ud over kun robotteknologi. Det nylige løfte fra Canadarm3 til NASA's Gateway-projekt og et aftalememorandum med Axiom Space baner vejen for canadiske astronauter til at deltage i fremtidige månemissioner og kortvarige missioner på ISS under kommando af tidligere NASA-astronauter.

Mens mulighederne for canadiske astronauter har været begrænsede på grund af landets lille skattegrundlag for rumfinansiering, markerer denne meddelelse en sjælden lejlighed, hvor flere CSA-astronauter vil modtage opgaver inden for samme tidsramme. Det er en spændende tid for Canada, da det omfavner en ny æra af rumudforskning og styrker sin position som en nøglespiller i internationale rumprogrammer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvem er de aktive CSA-astronauter? De aktive CSA-astronauter, der i øjeblikket er tilgængelige til missioner, er David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons og Joshua Kutryk. Hvad er Artemis 2-missionen? Artemis 2-missionen er en NASA-ledet mission, der vil flyve rundt om månen. Jeremy Hansen, en CSA-astronaut, er allerede blevet tildelt denne mission. Hvad er Canadarm3? Canadarm3 er en næste generations robotarm udviklet af Canada til NASAs Gateway-projekt, som har til formål at etablere en rumstation nær månen. Hvad er Axiom Space? Axiom Space er et Houston-baseret firma, der kører kortvarige missioner til ISS ved hjælp af SpaceX Crew Dragon-rumfartøjer. Canada har et aftalememorandum med Axiom Space for potentielle kortsigtede missioner.