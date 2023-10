Forståelse af samlingsteori: Udforskning af grænsefladen mellem evolution og fysik

Evolution og fysik ses ofte som to adskilte områder, men nyere artikler offentliggjort i prestigefyldte tidsskrifter har forsøgt at bygge bro mellem disse discipliner. Imidlertid er især en af ​​disse artikler blevet kritiseret for sin dårlige skrivning og forkerte fremstilling af forholdet mellem evolution og fysik.

Det dårligt skrevne papir introducerer Assembly Theory, som giver indsigt i naturlige forhold, der muliggør kombinatorisk kemi og generering af komplekse molekyler. Forfatterne, som er kemikere, hævder dog fejlagtigt, at fysik og biologi er uforenelige. I virkeligheden er evolution fuldt ud forenelig med fysik, og dette har været erkendt i lang tid.

Assembly Theory præsenterer en ramme, der har til formål at redefinere begrebet 'objekt' i forhold til fysikkens love. Teorien antyder, at objekter kan omfatte fysiske entiteter som atomer, men også ikke-fysiske begreber som menneskelige sprog og memer. Papiret formår imidlertid ikke at forklare denne teori tilstrækkeligt, hvilket forårsager forvirring og hindrer forståelse.

For bedre at forstå Assembly Theory, hjælper det at tænke på det i form af kemi. Forestil dig at smide en blanding af simple kemikalier sammen og observere reaktionerne. Resultatet vil typisk være en kombination af polymerer, hver samlet fra et tilfældigt arrangement af de simple kemikalier. Men i virkeligheden observerer vi ofte et begrænset antal meget foretrukne kombinationer. Dette svarer til, hvordan evolutionen udvælger et begrænset antal funktionelle proteiner fra den store potentielle befolkning.

Assembly Theory foreslår, at enhver population af molekyler kan ses som et resultat af det mindste antal trin, der kræves til samling, sammen med antallet af tilstedeværende kopier. Dette anerkender, at den endelige befolkning er påvirket af historien og beredskabet af de tidlige samlingstrin. Teorien er nyttig til kvantitativt at skelne mellem tilfældigt samlede polymerer og dem, der er dannet af flere kopier af en enkelt monomer.

Mens Assembly Theory har potentielle anvendelser, er det vigtigt at erkende dens begrænsninger og undgå at misrepræsentation af forholdet mellem evolution og fysik. Evolution forbliver i overensstemmelse med fysikkens love og kan forstås inden for eksisterende rammer.

kilder:

– Original kildeartikel af Andriy Onufriyenko