Havenes potentiale til at opbevare kuldioxid og afbøde klimaændringer

Jordens oceaner dækker en betydelig del af dens overflade, cirka 70 %, og har evnen til at lagre kuldioxid, en drivhusgas, der bidrager til klimaændringer. Denne kapacitet af havene til at fange og tilbageholde kuldioxid bliver grundigt undersøgt af forskere i et forsøg på at forstå dynamikken og potentialet ved kulstofbinding.

US Geological Survey (USGS) og dets partnere udfører forskning for at undersøge forskellige aspekter af kulstoflagring i havene. Disse undersøgelser har til formål at bestemme, hvordan kulstof kommer ind i havene, mængden af ​​kulstof, der i øjeblikket er bundet, potentialet for øget fangst og varigheden af ​​kulstofindeslutning. Derudover undersøger forskere rollen af ​​visse mineraler i at forbedre lagringsprocessen og afbøde havforsuring.

Et fokusområde for USGS er det kulstof, der transporteres fra tidevandsvådområder til havene. Tidevandsvådområder fungerer som bindeled mellem land og hav, og planter i disse områder optager kuldioxid fra atmosfæren. Noget af dette kulstof lagres i planternes rødder og jord, mens en del overføres til havvand. Det resterende kulstof frigives tilbage til atmosfæren som kuldioxid. At studere denne kulstofbevægelse giver værdifuld indsigt i at afbøde havforsuring.

Et andet USGS-ledet projekt undersøger potentialet for at tilføje mineralet olivin til kystlinjer for at øge kulstoflagringen i havene. Olivin er kendt for naturligt at absorbere kuldioxid og kan introduceres til kystområder i form af lysegrønt sand. Forskere undersøger, hvordan olivin ændrer havvandets kemi, og om det effektivt kan opfange og tilbageholde kuldioxid frigivet fra vådområder.

Disse videnskabelige bestræbelser spiller en afgørende rolle i at informere beslutningstagning for regeringer, organisationer og private enheder, der er involveret i landforvaltning og kystrestaurering. Forståelse af kulstoflagringskapaciteter i havene hjælper med at planlægge infrastruktur, håndtere havniveaustigning og erosion og vurdere strategier til at reducere atmosfærisk kulstof.

USGS bruger forskellige metoder til at måle kulstofudveksling, herunder gennemsigtige cylinderkamre til at overvåge gasudveksling mellem økosystemer og atmosfæren. Sensorteknologi bruges til at måle vandstrømmen mellem vådområder og havet og til at analysere vandkemi. Ved at kombinere disse målinger med satellitbilleder kan forskerne estimere bevægelsen af ​​kulstof i vådområder og potentialet for øget kulstoflagring i havene.

Samarbejdspartnerskaber er afgørende for denne forskningsindsats. USGS arbejder sammen med føderale agenturer, akademiske institutioner og industripartnere for at udvide videnbasen og drive innovation inden for kulstofbinding. Partnere som National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service og Woods Hole Oceanographic Institution bidrager med ekspertise og ressourcer til at lette omfattende undersøgelser.

Ved at dykke ned i havenes potentiale til at lagre kuldioxid åbner videnskabsmænd generelt døre til effektive strategier for afbødning af klimaændringer. Forståelse af vådområders og oceaners rolle i kulstofkredsløbet bidrager til en omfattende tilgang til at håndtere menneskeskabte kulstofemissioner og klimaændringer.

Definitioner:

– Kulstofbinding: Processen med at opfange og lagre kuldioxid for at mindske dets frigivelse til atmosfæren.

– Havforsuring: Det igangværende fald i pH i jordens oceaner, primært forårsaget af optagelsen af ​​kuldioxid fra atmosfæren.

– Olivin: Et mineral, der naturligt absorberer kuldioxid og kan bruges til at forbedre kulstoflagringen i havene.

