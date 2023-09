Indiens Aditya L1-rumfartøj udstyret til at håndtere soludbrud og CME'er

By

National Aeronautics and Space Administration (NASA) har for nylig delt optagelser af sit rumfartøj, Parker Solar Probe, der passerer gennem en kraftig coronal mass ejection (CME) sky. Denne CME er en stærk udvisning fra Solens korona, der potentielt kan beskadige satellitter og rumfartøjer. Med Indiens Aditya L1-rumfartøj, der forventes at nå sin destination om fire måneder, opstår der bekymringer om den potentielle indvirkning af CME på missionen.

På trods af denne frygt har Aditya L1 rumfartøjet to fordele, der kan hjælpe det modstå sådanne hændelser. For det første er den placeret i betydelig afstand fra Solen, i modsætning til NASAs Parker Solar Probe, som nærmer sig Solen i en afstand af 6.9 millioner kilometer. Aditya L1 er på den anden side omkring 1.5 millioner kilometer væk fra Jorden. Denne rumlige forskel kunne give et højere beskyttelsesniveau.

Derudover er Aditya L1-rumfartøjet udstyret med specielle legeringer og stoffer designet til at beskytte det mod rumrelaterede farer såsom ekstrem stråling og CME-skyer. Denne funktion sikrer, at rumfartøjet er godt forberedt til at håndtere eventuelle potentielle risici forbundet med dets nærhed til Solen.

Aditya L-1 er Indiens første solmission og har for nylig afsluttet sin fjerde jordbundne manøvre den 15. september. Samarbejdet mellem den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) og seks andre nationale institutter har til formål at studere Solens fotosfære, kromosfære og korona ved hjælp af avancerede elektromagnetiske partikel- og magnetfeltdetektorer.

Med sit robuste design og beskyttelsesforanstaltninger er Aditya L1-rumfartøjet godt positioneret til at bidrage væsentligt til vores forståelse af Solen og dens adfærd. Denne mission repræsenterer et afgørende skridt for Indiens rumudforskningsprogram, der viser landets teknologiske dygtighed og dedikation til videnskabelig forskning.

