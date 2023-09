Irland kunne opleve en fantastisk visning af nordlyset

Irske stjernekiggere kan få mulighed for at overvære en bemærkelsesværdig fremvisning af nordlyset den 23. september. Septemberjævndøgn kan medføre et spektakulært udstillingsvindue af nordlys, især langs de landlige kyster i det nordlige Irland. Der er også en chance for, at lysene kan være synlige i andre områder, herunder Mayo, Ashbourne og Dublin, afhængigt af vejrforholdene. Nordlyset udviser blændende nuancer af grøn, pink og rød, som følge af partikler, der interagerer med jordens atmosfære.

David Moore, redaktør af magasinet Astronomy Ireland, forklarede, at jævndøgn øger sandsynligheden for at se nordlyset på grund af Jordens hældning mod solen. Mens en stille sol kan eliminere enhver chance for at se fænomenet, kan selv en beskeden eksplosion på solen under jævndøgn udløse en visning af nordlys. Moore foreslog, at dem, der bor på Irlands nordkyst, ville have en bedre udsigt, da de kan stirre ud over Atlanterhavet uden forstyrrelser fra bylys i det fjerne.

Moore advarede dog mod at blive for håbefuld om at observere hele skærmen, da den er stærkt afhængig af vejrforholdene. Irlands uforudsigelige vejr resulterer ofte i skydække, som kan hindre udsynet. Ikke desto mindre er der tider med klar himmel i landet, og den seneste vejrudsigt for 23. september indikerer mulighed for klar himmel efter en periode med regn. Dette giver håb for stjernekiggere i Irland, som ivrigt venter på et blændende show på deres nattehimmel.

Kilder: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann