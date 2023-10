Avanceret billedbehandling afslører indsigt i Californiens Long Valley Caldera

Forskere ved Caltech har brugt avancerede billeddannelsesteknikker til at undersøge den øgede seismiske aktivitet i Californiens Long Valley Caldera, en sovende supervulkan. I løbet af de sidste par årtier har denne region i det østlige Sierra Nevada-bjerge oplevet jordskælvsværme og jordinflation, hvor jorden stiger omkring en halv tomme årligt under disse episoder.

Anført af professor Zhongwen Zhan producerede forskerholdet meget detaljerede underjordiske billeder af Long Valley Caldera, der trænger op til 10 kilometer ind i jordskorpen. Deres resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Science Advances den 18. oktober. Billederne afslører, at vulkanens magmakammer er dækket af et størknet låg af krystalliseret sten, dannet gennem afkøling og størkning af flydende magma.

For at generere disse underjordiske billeder brugte forskerne en teknik, der involverer måling af seismiske bølger fra jordskælv. De brugte fiberoptiske kabler, svarende til dem, der bruges til internettjenester, til at foretage seismiske målinger ved hjælp af en metode kaldet distribueret akustisk sensing (DAS). Det 100 kilometer lange kabel, de brugte til at afbilde Long Valley Caldera, svarede til en strækning på 10,000 enkeltkomponentseismometre.

Over en periode på 18 måneder registrerede holdet mere end 2,000 seismiske hændelser, hvoraf de fleste var for små til at kunne mærkes af folk. Denne forskning markerer første gang, at så dybe billeder i høj opløsning er blevet produceret ved hjælp af DAS. Tidligere undersøgelser med lokal tomografi fokuserede kun på det lavvandede undergrundsmiljø på dybder på omkring 5 kilometer eller dækkede et større område med lavere opløsning.

"Selvom vi ikke tror på, at regionen forbereder sig på endnu et supervulkanudbrud, kan afkølingsprocessen frigive nok gas og væske til at forårsage jordskælv og små udbrud," forklarer professor Zhan. For eksempel oplevede Long Valley Caldera i maj 1980 fire jordskælv med en styrke på 6.

Holdets fremtidsplaner involverer at bruge et 200 kilometer langt kabel til at gå endnu dybere ind i jordskorpen og nå dybder på omkring 15 til 20 kilometer. Dette vil muliggøre yderligere udforskning af calderaens magmakammer, ofte omtalt som dens "bankende hjerte". Brugen af ​​DAS-teknologi i denne undersøgelse fremhæver dets potentiale for at fremme vores forståelse af skorpes dynamik i andre regioner.

kilder:

– Scitech Daily

– Videnskabens fremskridt