HISPEC Calibration Unit: Pushing Boundaries in Spectrograph Calibration

Udviklingen af ​​højopløsningsspektrografinstrumenter på 10m-klasse teleskoper kommer med efterspørgslen efter stadig mere præcise kalibreringsmetoder til at understøtte banebrydende videnskabelige aktiviteter. For at imødekomme disse udfordringer er den højopløselige infrarøde spektrograf for Exoplanet Characterization (HISPEC) Calibration Unit (CAL) blevet udviklet.

CAL-enheden er specielt designet til at imødekomme behovene i komplekse videnskabelige tilfælde såsom doppler-billeddannelse af exoplanetatmosfærer, præcisionsmålinger af radial hastighed og højkontrast-højopløsningsspektroskopi af nærliggende exoplaneter. Med udgangspunkt i succeserne med Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), inkorporerer CAL fire nær-infrarøde (NIR) lyskilder, der har bølgelængdeinformation kodet i dem, som kan kobles til single-mode fibre.

Disse NIR-lyskilder kan bruges i synkron tilstand under videnskabelige observationer eller asynkront under kalibreringer i dagtimerne. For at give absolut kalibrering i området fra 0.98 μm til 2.5 μm, anvender CAL en hul katodelampe (HCL) og en række gasabsorptionsceller. Desuden tilbyder en laserfrekvenskam (LFC) stabil og tidsuafhængig bølgelængdeinformation under observation, sammen med en lavere finesse astro-etalon, der tjener som backup for LFC. Erfaringerne og indsigterne fra HISPEC-instrumentets udvikling vil uden tvivl forme kravene til fremtidige instrumenter dedikeret til Extremely Large Telescopes (ELT'er).

HISPEC-kalibreringsenheden viser videnskabsmænds og astronomers engagement i at skubbe grænserne for viden inden for eksoplanetkarakterisering. Med sine banebrydende kalibreringsmetoder og sofistikerede teknologi kan forskere fortsætte med at forfine deres forståelse af exoplanetatmosfærer, forbedre præcisionen i radialhastighedsmålinger og fremme højopløsningsspektroskopi.

