Sprængningsaktivitet af Magnetar SGR J1830–0645 observeret med AstroSat

Astronomer har brugt Indiens AstroSat-rumfartøj til at observere en magnetar kaldet SGR J1830-0645 under dens seneste eksplosionsaktivitet. Resultaterne af observationskampagnen giver mere indsigt i denne magnetars adfærd og egenskaber.

Magnetarer er neutronstjerner, der har utroligt kraftige magnetfelter, mere end en kvadrillion gange stærkere end Jordens magnetfelt. Disse magnetiske felter forårsager emission af højenergi elektromagnetisk stråling, når de henfalder. Magnetarer er generelt unge og udviser stærk tidsmæssig variation i deres magnetosfære.

SGR J1830–0645 blev opdaget den 10. oktober 2020 af NASAs Swift-rumfartøj, da det udsendte et blødt, kort gammastråleudbrud. Den har en spin-periode på cirka 10.41 sekunder og en spin-down-alder på 24,000 år. Det dipolmagnetiske felt af SGR J1830-0645 har en styrke på omkring 550 billioner Gauss.

Et hold af astronomer ledet af Rahul Sharma fra Raman Research Institute i Bangalore, Indien, observerede SGR J1830-0645 ved hjælp af AstroSats Soft X-ray Telescope (SXT) og Large Area X-ray Proportional Counter (LAXPC). De udførte timing og spektralanalyse, detekterede korte røntgenudbrud på under sekunder, 0.9-10 keV pulsationer, variation i pulsprofiler med energi, signifikant variation i den pulserede fraktion og en 6.4 keV emissionslinje.

Tilstedeværelsen af ​​emissionslinjen tyder på, at der kan være relativt køligt materiale nær neutronstjernen, hvilket forårsager fluorescens af jern. I alt observerede astronomerne 67 udbrud med en gennemsnitlig varighed på 33 millisekunder. Det lyseste udbrud varede i omkring 90 millisekunder.

Den pulserede fraktion af SGR J1830-0645 viste en signifikant udvikling med stigende energi, stigende op til omkring 5 keV og derefter faldende stejlt. Denne adfærd adskiller sig fra den, der observeres i andre magnetarer. Undersøgelsen fandt også, at SGR J1830-0645 har spektrale egenskaber, der er typiske for de fleste magnetarer i det bløde røntgenbånd, bestående af to termiske komponenter og en ikke-termisk energi-lov-komponent.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i egenskaberne af magnetar SGR J1830-0645 under dens sprængningsaktivitet. Ved at studere magnetarer som denne kan astronomer yderligere forstå mekanismerne bag deres emissioner og dynamikken i deres magnetfelter.

