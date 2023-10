Astronauter kan køre på smeltet månestøv for at overvinde udfordringer

Når astronauter vender tilbage til Månen, vil de stå over for adskillige udfordringer, herunder stråling, temperatursvingninger og det farlige månestøv. For at løse problemet med at krydse månens overflade, undersøger Den Europæiske Rumorganisation (ESA) ideen om at bruge højenergilasere til at smelte støvet og skabe solide drivende overflader.

Apollo 11-missionen stod over for usikkerhed om dybden og mængden af ​​månestøv, som udgjorde en risiko for at synke under landing. Mens landerens støvfølende sonder forhindrede eventuelle synkehændelser, forårsagede støvet stadig problemer for kortvarig udforskning af månens overflade. Derfor er det afgørende for fremtidige missioner at finde en løsning på det fine, hængende støv.

Ved at smelte støvet på plads, sigter ESA mod at skabe hærdede køreflader, der kan modstå det barske månemiljø. NASA-modellering viser, at landing af større rumfartøjer kan sparke betydelige mængder støv op, hvilket potentielt kan beskadige landers overflader. Således kunne evnen til at smelte støvet og danne faste overflader forhindre disse problemer.

ESA's PAVER-program (baner vejen for sintring af regolit i store områder) har undersøgt potentialet i denne tilgang. I kontrollerede tests ved hjælp af simuleret måneregolith blev en 12-kilowatt CO2-laser brugt til at smelte støvet, hvilket resulterede i en glat, glasagtig overflade, der kunne tjene som vejbaner, landingsområder og operationelle zoner på Månen.

Brugen af ​​højenergilasere til at smelte jordisk sand til faste køreoverflader blev foreslået i 1933, men blev aldrig implementeret. Men på Månen er in-situ ressourceudvikling afgørende, hvilket gør konceptet mere gennemførligt. I stedet for at bringe en kuldioxidlaser til Månen, foreslår ESA, at månens sollys kunne koncentreres ved hjælp af en kompakt Fresnel-linse for at opnå tilsvarende smeltning.

Det seneste papir, der beskriver PAVER-resultaterne, fremhæver den direkte tilgængelighed af solenergi og månens regolit på Månen, hvilket gør sintring eller smeltning af regolit til en levedygtig tilgang. Prøverne skabt i undersøgelsen udviste forskellige trykstyrker, der spænder fra 56.19 til 216.29 MPa, med et gennemsnit på 93.97 MPa.

Denne forskning udvider tidligere arbejde med in-situ ressourceudnyttelse og viser potentialet for at bruge smeltet måneregolith til at bygge infrastruktur på Månen. Med yderligere udvikling kan kørsel på smeltet månestøv blive en realitet, hvilket giver pålidelig og holdbar transport for fremtidige måneforskere.

kilder:

– Naturvidenskabelige rapporter: "Lasersmeltende fremstilling af store elementer af månens regolitsimulant til brolægning på Månen" af Juan-Carlos Ginés-Palomares