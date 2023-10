NASAs asteroide Bennu-prøve indikerer potentielle byggesten af ​​liv på Jorden

NASA's indledende undersøgelser af asteroiden Bennu-prøven, bragt til Jorden, afslører højt kulstofindhold og vand, hvilket antyder potentielle byggesten til liv på Jorden. Denne opdagelse er en del af OSIRIS-REx-missionens resultater, som vil blive undersøgt i årevis for at få indsigt i vores solsystems dannelse, livets begyndelse på Jorden og potentialet for asteroide-nedslag.

Den indledende analyse af asteroidematerialet har allerede vist rigeligt kulstof og vand. Yderligere analyser er nødvendige for at forstå arten af ​​de fundne kulstofforbindelser. NASA's kurationsteam har brugt 10 dage på omhyggeligt at adskille prøveretur-hardwaren for at få et glimt af bulkprøven indeni. Forskere har udført "quick-look" analyser af det oprindelige materiale, herunder billeddannelse, infrarøde målinger, røntgendiffraktion, kemisk elementanalyse og 3D computermodellering.

Denne opdagelse er vigtig for at optrevle mysterierne i vores kosmiske arv. Med hver åbenbaring fra Bennu kommer vi tættere på at forstå oprindelsen af ​​vores solsystem og potentialet for livets begyndelse. Studiet af asteroideprøven vil fortsætte i de næste to år, hvilket giver værdifuld indsigt i vores himmelske kvarter.

