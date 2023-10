En kølevæskelækage på den internationale rumstation forstyrrer russiske kosmonauters rumvandring

Den Internationale Rumstation (ISS) stødte på et mindre tilbageslag under en rumvandring af de russiske kosmonauter Oleg Kononenko og Nikolai Chub. Da de inspicerede en lækage på en reserveradiator på Ruslands Nauka-laboratoriemodul, lækkede en boble af kølevæske uventet ud, hvilket gav anledning til bekymringer om deres sikkerhed. Kosmonauterne blev bedt om straks at forlade området, selvom det senere blev fastslået, at kølevæsken ikke kom i kontakt med deres dragter.

For at sikre kosmonauternes sikkerhed og forhindre introduktionen af ​​forurenende stoffer i ISS-miljøet, tørrede rumvandringsduoen deres dragter og værktøjer af, før de gik ind på stationen igen. Derudover implementerede rumagenturet yderligere filtreringsforanstaltninger i ISS for at eliminere eventuelle resterende spor af kølevæsken.

Denne hændelse markerede tredje gang, der er sket en kølevæskelækage fra russisk hardware knyttet til ISS. Tidligere lækager blev observeret i et Soyuz-rumfartøj i december 2022 og et russisk Progress 82-fragtskib i februar, som begge oprindeligt blev tilskrevet eksterne påvirkninger. Men gentagelsen af ​​sådanne hændelser rejser spørgsmål om integriteten af ​​selve hardwaren.

På trods af kølevæskelækagen fastholder NASA, at operationerne ombord på ISS fortsætter som normalt. Den forsinkede rumvandring vil blive omlagt, og NASA-astronauter er stadig planlagt til at vove sig uden for stationen i den nærmeste fremtid.

