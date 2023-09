Forståelse af den neurale vej af stress-inducerede søvnforstyrrelser og rollen af ​​Bright-Light-behandling

Forskere ved Jinan University i Kina har opdaget den neurale vej, der forbinder kronisk stress med søvnforstyrrelser. Undersøgelsen, som involverede musemodeller og blev offentliggjort i PLOS Biology, fremhævede den afgørende rolle for den laterale habenula, en hjerneregion, der er følsom over for lyssignaler. Aktivering af denne region påvirkede ikke-REM-søvnmønstre.

Forskerne fandt også ud af, at behandling med stærkt lys hæmmede visse neuroner, hvilket reducerede søvnabnormiteter forårsaget af stress. Behandling med stærkt lys er kendt for at forbedre søvnen hos dem med søvnforstyrrelser, men dens virkning på stress-inducerede søvnforstyrrelser var tidligere ukendt. Ved at undersøge funktionen af ​​den laterale habenula var forskerne i stand til at fastslå, hvordan behandling med skarpt lys modvirker virkningerne af stress på søvnen.

Det blev antaget, at den laterale habenula, som modtager lyssignaler fra øjnene og kan påvirke andre søvnregulerende dele af hjernen, spillede en væsentlig rolle i dette fænomen. Gennem en række kemogenetiske og optogenetiske undersøgelser bekræftede holdet denne teori og karakteriserede den neurale vej fuldt ud. Aktivering af den laterale habenula resulterede i højere end normale mængder af ikke-REM-søvn, mens hæmning af denne region forhindrede de usædvanligt høje mængder af ikke-REM-søvn hos stressede mus.

Desuden identificerede forskerne forbindelsen mellem den laterale habenula og den rostromediale tegmentale nucleus (RMT) som kritisk. Aktivering af neuroner, der sender signaler fra habenula til RMT, efterlignede virkningerne af stress på søvnen, mens inhibering af disse neuroner i stressede mus simulerede virkningerne af behandling med stærkt lys. Lysfølsomme neuroner i den laterale geniculate nucleus (LGN) viste sig naturligt at hæmme habenula-RMT-neuronerne, hvilket forklarer, hvorfor behandling med skarpt lys kan reducere stress-inducerede abnormiteter i ikke-REM-søvn.

Forståelse af den neurale vej af stress-inducerede søvnforstyrrelser og mekanismerne bag stærkt lysbehandling kan hjælpe med udviklingen af ​​effektive lysbehandlinger og farmakologiske indgreb rettet mod denne vej. Medforfatter Chaoran Ren udtalte, at "en kredsløbsmekanisme er blevet identificeret, der forklarer virkningerne af stærkt lysbehandling på søvnforstyrrelser induceret af kronisk stress hos mus."

kilder:

– PLOS Biologi

– Neurovidenskabsnyheder