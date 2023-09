Blød robot navigerer i komplekse miljøer ved hjælp af fysisk intelligens

Resumé: Forskere har udviklet en "hjerneløs" blød robot, der autonomt kan navigere gennem komplekse miljøer ved hjælp af fysisk intelligens. I modsætning til tidligere modeller, som kun kunne tænde ved stød på forhindringer, kan denne robot tænde af sig selv på grund af dets asymmetriske design. Robotten er lavet af båndlignende flydende krystal elastomerer og sættes i bevægelse, når den placeres på en overflade, der er varmere end den omgivende luft. Jo varmere overfladen er, jo hurtigere ruller den. Denne unikke bevægelse giver robotten mulighed for at bevæge sig i buer, krydse dynamiske labyrinter og undgå at sidde fast mellem parallelle objekter.

Et team af forskere ved North Carolina State University har bygget videre på deres tidligere arbejde med blød robotnavigation for at skabe en ny robot, der kan navigere i endnu mere komplekse og dynamiske miljøer. Den tidligere bløde robot kunne navigere i simple labyrinter, men kunne kun vende sig, når den stødte på en forhindring, hvilket førte til muligheden for at sidde fast.

Den nye "hjerneløse" robot behøver ikke nogen computer eller menneskelig vejledning, da den opererer gennem fysisk intelligens. Den er lavet af båndlignende flydende krystal elastomerer, der sættes i bevægelse, når de placeres på en overflade, der er varmere end den omgivende luft. Den del af båndet, der rører overfladen, trækker sig sammen, hvilket inducerer en rullende bevægelse. Robottens asymmetriske design gør det muligt for den at lave sving uden at komme i kontakt med en genstand. Den bevæger sig i buer, hvilket gør den i stand til at navigere i labyrinter uden at sidde fast og vrikke sig ud mellem parallelle forhindringer.

Forskerne har demonstreret robottens evne til at navigere i komplekse labyrinter, inklusive dem med bevægelige vægge, og passe gennem snævre rum. De testede robotten på både en metaloverflade og i sand. Udviklingen af ​​denne robot er et skridt fremad inden for blød robotdesign, især til applikationer, hvor de kan høste varmeenergi fra deres miljø.

Undersøgelsen, med titlen "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper", vil blive offentliggjort i tidsskriftet Science Advances. Forskningen blev støttet af bevillinger fra National Science Foundation.

kilder:

– North Carolina State University: https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/

– Science Advances: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469