Forbløffende indlæringsevner fundet i Caribbean Box Jellyfish

En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet 'Current Biology' har afsløret, at caribiske æskevandmænd har en bemærkelsesværdig evne til hurtig læring og opbevaring af information, på trods af at de mangler en centraliseret hjerne. Disse vandmænd, med kun tusinde nerveceller, kan navigere forhindringer gennem associativ læring, svarende til organismer med centraliserede hjerner som mennesker og gnavere.

Resultaterne udfordrer den tidligere tro på, at avanceret læring kræver en centraliseret hjerne, der giver indsigt i den evolutionære oprindelse af læring og hukommelse. Caribiske boksvandmænd har en klokkeformet krop og er afhængige af deres indviklede syn, der omfatter 24 øjne, til at manøvrere gennem grumsete vand og undgå undervandstrærødder under jagt.

For at teste vandmændenes indlæringsevner skabte forskerne en cirkulær tank med skiftevis grå og hvide striber for at efterligne deres naturlige habitat. De grå striber lignede fjerne mangroverødder. Under eksperimentet svømmede vandmændene til at begynde med tæt på de opfattede fjerne striber og stødte ofte sammen med dem. Men over tid ændrede deres adfærd sig markant.

Mod slutningen af ​​eksperimentet observerede forskere et bemærkelsesværdigt skift i adfærd. Vandmændene øgede sin afstand fra tankens væg med cirka 50 %, firedoblede antallet af vellykkede drejninger for at undgå kollisioner og halverede dens tilfælde af kontakt med væggen. Undersøgelsens første forfatter, Jan Bielecki, udtalte, at vandmændene lærte at forbinde stimuli og undgå forhindringer, hvilket forbedrede deres ydeevne i alle målte parametre.

Forsøgets succes kan tilskrives at skabe et miljø, der lignede vandmændenes naturlige habitat i naturen. Dr. Anders Garm, en anden forsker involveret i undersøgelsen, kommenterede, at selvom denne undersøgelse ikke finder en kur mod demens, lægger den et grundlag for en bedre forståelse af sygdommen og potentielt udvikle modforanstaltninger.

Som konklusion fremhæver undersøgelsen af ​​caribiske æskevandmænd deres forbløffende indlæringsevner på trods af, at de mangler en centraliseret hjerne. Resultaterne har betydelige implikationer for vores forståelse af indlæring og hukommelse og åbner nye muligheder for at studere neurologiske lidelser hos mennesker.

kilder:

– 'Associativ læring i æsken vandmænd Tripedalia cystophora', Current Biology

- CNN

- Den uafhængige