Hjernecellekomponenter sporet tilbage til oldtidens have

En nylig undersøgelse udført af eksperter ved Center for Genomic Regulation har opdaget, at hjernecellekomponenter var til stede i lavvandede hav for omkring 800 millioner år siden. Gennem undersøgelsen af ​​placozoer, bittesmå havdyr, har forskere fået indsigt i neuronernes evolutionære rejse.

Placozoer, som er omtrent på størrelse med et stort sandkorn, bor i varmt, lavt vand og overlever ved at spise alger og mikrober. På trods af manglen på organer eller forskellige kropsdele, betragtes placozoans som en af ​​de fem primære dyreslægter sammen med ctenophorer, svampe, cnidarians og bilaterianere.

Centralt for eksistensen af ​​placozoer er peptiderge celler, som frigiver peptider, der styrer deres fodring og bevægelser. Undersøgelsen brugte molekylære og beregningsmæssige analyser til at skabe "celleatlas" for at forstå disse cellers udvikling og funktion. Det blev fundet, at disse peptiderge celler tjente som forløbere for moderne neuroner.

Forskerne afslørede et indviklet netværk af "imellem" celletyper, der forbinder de vigtigste ni celletyper i placozoer. Desuden udviste de peptiderge celler, adskilt fra andre celler, en overraskende lighed med neuroner, der dukkede op millioner af år senere i mere avancerede organismer. Denne unikke lighed med neuroner blev ikke observeret i tidligt forgrenede arter som svampe eller ctenophorer.

Undersøgelsen afslørede tre bemærkelsesværdige paralleller mellem peptiderge celler og neuroner. For det første differentierer placozoan-celler på en måde svarende til neurogenese observeret hos cnidarians og bilaterianere. For det andet besidder disse celler mange komponenter i en neurons meddelelsesende, men mangler egenskaberne for en ægte neuron, såsom at lede elektriske signaler. Endelig afslørede dyb læring, at disse celler kommunikerer gennem GPCR'er initieret af neuropeptider, hvilket afspejler neuronal kommunikation.

Ved at fremhæve den evolutionære tidslinje indikerer forskningen, at de grundlæggende komponenter i neuroner var ved at tage form i gamle have for 800 millioner år siden. Omtrent et århundrede efter deres forfædres fremkomst udviklede placozoans peptiderge celler sig sandsynligvis til at besidde kritiske egenskaber, der er essentielle for neuroner, såsom ionkanaler og postsynaptiske stilladser.

Mens den første moderne neuron anslås at være dukket op for omkring 650 millioner år siden, er der neuronlignende celler i ctenophorer med forskellige egenskaber, hvilket rejser spørgsmål om neuronernes evolutionære bane. Undersøgelsens forfattere understreger behovet for yderligere forskning for at løse disse åbne spørgsmål og få en klarere forståelse af neurons og andre celletypers evolutionære veje.

Efterhånden som genomisk sekventering fortsætter med at udvikle sig, forventes det, at hemmelighederne, der rummes af ikke-traditionelle modeldyr som placozoer, ctenophores og svampe, gradvist vil blive låst op og kaste mere lys over livets evolutionære historie.

