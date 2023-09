DishBrain-undersøgelse giver stærke beviser for kritisk hjernehypotese

By

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Cortical Labs og University of Melbourne har givet stærke beviser til støtte for den kritiske hjernehypotese. Denne hypotese antyder, at kompleks adfærd i den menneskelige hjerne kun kan forekomme, når neuroner er i en fint afbalanceret tilstand kendt som en "neural kritisk" tilstand. I denne tilstand kan små input udløse "laviner" af hjerneaktivitet.

Forskerne brugte en samling af 800,000 menneskelige neurale celler, kaldet DishBrain, til at studere, hvordan neuroner behandler information. Det neurale netværk blev trænet til at spille spillet Pong. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, er det stærkeste bevis til dato til støtte for den kritiske hjernehypotese.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at når neuroner får opgaverelateret sensorisk input, ændres deres adfærd, hvilket sætter dem i en forhøjet tilstand, hvor små input kan udløse storstilet hjerneaktivitet. Denne næsten kritiske tilstand var forbundet med bedre opgaveudførelse.

Men forskerne fandt også ud af, at kritikalitet alene ikke er nok til, at læring kan forekomme i et neuralt netværk. Læring kræver en feedback-loop, hvor netværket får yderligere information om konsekvenserne af dets handlinger.

Resultaterne af denne undersøgelse har vigtige implikationer for forståelsen af, hvordan den menneskelige hjerne behandler information og kan potentielt føre til udvikling af nye behandlinger for neurologiske sygdomme. DishBrain-modellen giver en unik mulighed for at studere den menneskelige hjerne uden dyremodellernes begrænsninger.

Forskningen har også potentielle anvendelser inden for hjerne-computer-grænseflader, som kan genoprette tabte funktioner på grund af neurale skader. At forstå, hvordan kontrol- og stimuleringsstrategier interagerer med neurale kredsløb i hjernen, er afgørende for udviklingen af ​​effektive neurale proteser og hjerne-computer-grænseflader.

Som konklusion tilføjer DishBrain-studiet en vital brik til puslespillet om den kritiske hjernehypotese og åbner nye muligheder for at forstå hjernens funktion og udvikle behandlinger af neurologiske lidelser.

kilder:

– “Kritisk dynamik opstår under struktureret informationspræsentation inden for legemliggjorte in vitro neuronale netværk” – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt og Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3