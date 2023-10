Kirurg opfordrer forældre til ikke at købe laserpenne som legetøj, efter drengen har fået permanent øjenskade

En konsulterende pædiatrisk øjenlæge bønfalder forældre om ikke at lade deres børn lege med laserpenne som legetøj efter en sag, hvor en 11-årig dreng fik permanent øjenskade. Drengen, kendt som Harry, mistede sit centrale syn tidligere på året, og test viste omfattende skader på hans nethinde. Han modtager nu månedlige injektioner, men hans syn vender måske aldrig helt tilbage.

Aabgina Shafi, kirurgen, der behandler Harry, afslørede, at fire andre børn i Yorkshire i øjeblikket gennemgår behandling for lignende skader forårsaget af laserpenne. Miss Shafi understregede, at skaden påført af disse enheder kan resultere i blindhed eller andre irreversible skader, hvilket nødvendiggør livslang overvågning. Selvom det er ulovligt at aflyse en laser på et køretøj i bevægelse, er det lovligt at sælge og eje laserpenne i Storbritannien.

Miss Shafi forklarede, at mange laserpenne, der er tilgængelige på markedet, ikke er i overensstemmelse med EU's sikkerhedsstandarder, hvor nogle overskrider den mærkede effekt. Hun advarede om, at selvom børn kan nyde at bruge disse kuglepenne til at sprænge balloner, kan det føre til alvorlig skade at pege dem mod øjnene.

Harrys forældre opdagede årsagen til skaden efter at have taget ham til en optiker. Tests afslørede UV-skader, og det var da hans mor huskede, at han havde været i besiddelse af en laserpen. Ud over skaden på hans højre øje viste tests skade på hans venstre øje, selvom hans syn i øjeblikket er upåvirket.

Harrys mor, som havde købt laserpennen online, udtrykte beklagelse og opfordrede andre forældre til ikke at begå den samme fejl. Hun fremhævede den potentielle langsigtede indvirkning på hendes søns liv, herunder hans karrieremuligheder og evne til at køre bil.

Sagen tjener som en påmindelse til forældre om at være på vagt, når de køber legetøj til deres børn. Laserpenne kan virke harmløse, men de kan have alvorlige konsekvenser, når de misbruges. Det er afgørende for både producenter og forbrugere at prioritere sikkerheden og sikre, at produkterne lever op til de nødvendige standarder.

