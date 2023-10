Kæmpe opdagelse: Forskere opdager det fjerneste og mest lysstærke hurtige radioudbrud til dato

Et internationalt hold af videnskabsmænd har gjort en forbløffende opdagelse i studiet af hurtige radioudbrud (FRB'er). De har opdaget en FRB, kaldet FRB 20220610A, som ikke kun er den fjerneste afstand, der nogensinde er registreret, men også en af ​​de lyseste, der nogensinde er observeret. Det tog cirka otte milliarder år for FRB-signalet fra FRB 20220610A at nå Jorden i juni sidste år, hvilket gør det omkring 50 procent ældre end den tidligere distancerekordholder.

Den energi, der frigives af FRB 20220610A på få millisekunder, anslås at svare til, hvad vores sol producerer på 30 år. Denne utrolige lysstyrke adskiller FRB 20220610A fra de fleste tidligere fundet FRB'er. Faktisk er den lysere end alle undtagen én af de 55 FRB'er, der tidligere er blevet opdaget af Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Gennem opfølgende observationer udført ved hjælp af European Southern Observatory's Very Large Telescope konkluderede det australsk ledede hold, at FRB 20220610A sandsynligvis stammede fra et sammensmeltende par eller en trio af galakser. Dette fund stemmer overens med nogle teorier omkring årsagen til FRB'er, selvom andre mulige forklaringer såsom supernovaer og magnetiske neutronstjerner også er blevet foreslået.

På trods af den ukendte oprindelse af FRB'er giver disse fascinerende fænomener forskere en mulighed for at vurdere universets masse. Professor Ryan Shannon, medleder af projektet, forklarer, at det manglende stof i universet potentielt kan detekteres ved hjælp af hurtige radioudbrud: "Hurtige radioudbrud fornemmer dette ioniserede materiale. Selv i rummet, der er næsten helt tomt, kan de 'se' alle elektronerne, og det giver os mulighed for at måle, hvor meget der er mellem galakserne."

Opdagelsen af ​​FRB 20220610A understøtter også teorien foreslået af den afdøde australske astronom Jean-Pierre Macquart i 2020. Macquart foreslog, at universets masse kan estimeres ved at studere hurtige radioudbrud. Holdets resultater stemmer overens med det, der er kendt som "Macquarts forhold", som siger, at jo længere væk et hurtigt radioudbrud er, jo mere diffus gas afslører den mellem galakser. Imidlertid følger ikke alle FRB'er dette mønster, hvilket understreger kompleksiteten af ​​disse fænomener.

Selvom dette gennembrud i forståelsen af ​​FRB'er flytter grænserne for vores viden, vil det kræve forbedret udstyr at detektere endnu længere signaler. Forskere forventer ivrigt færdiggørelsen af ​​Square Kilometer Array Observatory, der forventes at være operationelt i 2028, hvilket vil muliggøre yderligere udforskning og opdagelse af nye FRB-rekorder.

kilder:

- BBC nyheder

– Science Daily