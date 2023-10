Boeings Starliner-lancering forsinket igen, nu sat til april 2024

Boeing og NASA står over for endnu en forsinkelse i den første bemandede opsendelse af Starliner-rumfartøjet, hvilket skubber den tidligste tilgængelige opsendelsesdato til april 2024. Dette sker efter en række udsættelser og tekniske problemer, der har plaget Starliner-programmet.

Den seneste forsinkelse, annonceret af NASA i en pressemeddelelse, er sandsynligvis relateret til bekymringer med rumfartøjets faldskærmssystem og opdagelsen af ​​brændbart tape i køretøjet. Disse problemer har forårsaget tilbageslag og yderligere fejlfinding.

Formålet med den kommende mission, kendt som NASAs Boeing Crew Flight Test (CFT), er at give Starliner en komplet generalprøve ved at sende den sammen med astronauterne Butch Wilmore og Suni Williams til den internationale rumstation. Missionen vil vise rumfartøjets muligheder og demonstrere dets egnethed til fremtidige besætningsrejser.

Boeing, der har arbejdet under en kontrakt på 4.3 milliarder dollars med NASA siden 2014, har pådraget sig betydelige tab på 1.14 milliarder dollars på det problemfyldte projekt. CFT-missionen har oplevet adskillige ændringer i tidsplanen, hvor hver ny dato antyder afgang, for blot at blive forsinket igen.

Rejsen for Boeings Starliner har været en udfordrende rejse siden dens oprindelige mål for operationel brug i 2017. Den ubemandede test i 2019 lykkedes ikke at brygge til ISS, hvilket førte til yderligere test og fejlfinding. Den efterfølgende Orbital Flight Test-2 (OFT-2) oplevede sine egne fejl, men fik succes med ISS og vendte tilbage til Jorden. Vejen til CFT-missionen ser dog ud til at være konstant under opbygning.

Et teknisk problem, der er dukket op, er rumfartøjets faldskærme, som har vist en lavere fejlbelastning end forventet. Boeing har omkonfigureret faldskærmens "bløde links" for at løse dette problem, og en faldskærmstest er planlagt til november. En anden teknisk bekymring involverer brugen af ​​brændbar tape til at isolere ledningsnet, hvilket har fået Boeing til at fjerne en betydelig del og udvikle afbødende teknikker.

Hvis CFT-missionen skrider frem med succes, kan en operationel mission kaldet PCM-1 potentielt finde sted i begyndelsen af ​​2025. NASA har dog også nævnt muligheden for at bruge en SpaceX Crew Dragon til den mission. I mangel af Starliner har NASA stolet på SpaceX til at transportere sine astronauter til den internationale rumstation.

Mens Starliner stadig holder lovende for NASA, har de fortsatte tekniske problemer og forsinkelser rejst tvivl om dens pålidelighed. Kun tiden vil vise, om Starliner kan overvinde sine udfordringer og opfylde sit potentiale som et nøglekøretøj til fremtidige bemandede rummissioner.

Kilder: NASA (pressemeddelelse)