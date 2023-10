NASA annoncerer første bemandede testflyvning af Boeings Starliner-rumfartøj

NASA har afsløret, at den første bemandede testflyvning af Boeings Starliner-rumfartøj, kendt som Crew Flight Test (CFT), er planlagt til at starte tidligst i midten af ​​april 2024. Missionen vil involvere testpiloterne Butch Wilmore og Suni William, der rejser til International Rumstation (ISS) og tilbage, tester mulighederne for Boeings genanvendelige kapsel. Starliner vil blive opsendt på en United Launch Alliance Atlas V-raket fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, hvor astronauterne begiver sig ud på en otte-dages tur.

Boeing blev sammen med SpaceX kontraheret i 2014 af NASAs Commercial Crew Program for at udvikle rumfartøjer til transport til og fra ISS. Mens SpaceX med succes har opsendt astronauter i rummet siden 2020 og forbereder sig til sin ottende mission i februar 2023, har Boeings Starliner været udsat for betydelige forsinkelser og har endnu ikke flyvet, hvilket har pådraget sig betydelige økonomiske omkostninger for rumfartsvirksomheden.

Boeing meddelte for nylig, at Starliner-sonden først ville være klar i marts 2024, og NASA har nu besluttet, at mållanceringen for CFT vil være i midten af ​​april på grund af trafikken ved ISS og tilgængeligheden af ​​rækkevidde. På trods af disse forsinkelser fastholder Boeing, at det er planmæssigt at have køretøjet klar i marts.

Adskillige problemer har bidraget til forsinkelserne, herunder fjernelse af brændbar tape brugt på rumfartøjet og redesignet af dets faldskærmssystem. Kun halvdelen af ​​tapen var blevet fjernet i august, og ingeniører måtte finde et alternativt materiale til at dække den resterende del. Mekanismen, der forbinder faldskærmen med kapslen, krævede også et nyt design, efter at den gik i stykker under tests. Ydermere så tidligere faldskærmstest i 2019, at kun to ud af tre baldakiner blev installeret med succes.

Boeing har arbejdet på at løse disse tekniske udfordringer, herunder at reparere risikable thrustere og reducere risikoen for overophedning af batterier. NASA vil fortsætte med at give opdateringer om beredskabet af Crew Flight Test, efterhånden som flere oplysninger bliver tilgængelige.

Kilde: Registret