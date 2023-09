En OLED, der udsender blåt lys ved en rekordlav spænding: Potentielle fremskridt inden for smartphone- og skærmteknologier

Forskere fra Tokyo Tech har lavet en banebrydende innovation inden for organisk lysemitterende diode (OLED) teknologi ved at udvikle en OLED, der udsender blåt lys ved en rekordlav spænding på 1.47 V. Dette gennembrud har potentialet til at revolutionere kommercielle smartphone- og skærmteknologier.

Blåt lys er essentielt for lysemitterende enheder, smartphoneskærme og store skærme. Det har imidlertid været en udfordring at udvikle effektive blå OLED'er på grund af den høje spænding, der kræves til deres drift. Traditionelle blå OLED'er kræver typisk omkring 4 V for en luminans på 100 cd/m2, hvilket er højere end spændingen på lithium-ion-batterier, der almindeligvis bruges i smartphones. Derfor er der et presserende behov for at udvikle blå OLED'er, der kan fungere ved lavere spændinger.

Forskerne fra Tokyo Tech har i samarbejde med andre institutioner udviklet en upconversion OLED, der opnår blå emission ved en ultralav tændspænding på 1.47 V. Enheden anvender specifikke materialer, herunder NDI-HF som acceptor, 1,2- ADN som donor og TbPe som det fluorescerende dopingmiddel. OLED'en fungerer ved hjælp af en opkonverteringsmekanisme, hvor huller og elektroner injiceres i henholdsvis donor- og acceptorlagene og rekombinerer ved donor/acceptor-grænsefladen for at danne en ladningsoverførselstilstand. Denne tilstand overfører selektivt energi til emitteren, hvilket resulterer i emission af blåt lys.

Den nye OLED demonstrerede en luminans på 100 cd/m2, svarende til en kommerciel skærm, på kun 1.97 V. Denne præstation reducerer spændingskravet til blå OLED'er markant, hvilket gør det muligt at opfylde de kommercielle krav til disse enheder. Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af ​​at optimere designet af donor/acceptor-grænsefladen til styring af excitoniske processer.

Som konklusion er udviklingen af ​​en OLED, der udsender blåt lys ved en rekordlav spænding, et bemærkelsesværdigt skridt fremad inden for OLED-teknologi. Dette gennembrud har potentialet til at drive fremskridt inden for smartphone- og skærmteknologier, hvilket gør dem mere energieffektive og tilgængelige.

Reference:

"Blå organisk lysemitterende diode med en tændspænding på 1.47 V." Naturkommunikation.