En ny mekanisme, der involverer hjernens blodkar, kaster lys over dannelsen af ​​langtidshukommelse

Forskere har opdaget en hidtil ukendt mekanisme relateret til hjernens blodkar, som bidrager til processen med langtidshukommelsesdannelse. Mens de fleste undersøgelser har fokuseret på neuroner i forståelsen af ​​indlæring og hukommelse, tyder nylige resultater på, at andre celletyper, såsom pericytter, også spiller en rolle.

Pericytter er celler, der beklæder væggene i små blodkar i hjernen og er ansvarlige for at opretholde blod-hjerne-barrierens sundhed. Nyere forskning tyder dog på, at pericytter også kan være involveret i forskellige neurologiske tilstande, herunder slagtilfælde, epilepsi og multipel sklerose.

Undersøgelsens seniorforfatter, Cristina Alberini, understreger vigtigheden af ​​denne opdagelse og siger, at hjernesygdomme forbundet med vaskulære og metaboliske problemer kan stamme fra underskud i samarbejdet mellem forskellige celletyper. Denne nye indsigt åbner nye muligheder for at forstå de underliggende årsager til sygdomme som Alzheimers sygdom og demens.

Forskerne undersøgte også rollen af ​​et proteinhormon kaldet insulin-lignende vækstfaktor 2 (IGF2) i indlæring og hukommelse. De fandt ud af, at IGF2-niveauer steg i pericytter efter indlæring hos rotter og mus. Denne opdagelse førte til spørgsmålet om, hvorvidt IGF2 i pericytter er nødvendig for dannelsen af ​​langtidshukommelser.

For at undersøge nærmere udførte forskerne eksperimenter med mus, hvor IGF2-produktion i pericytter blev elimineret. De fandt ud af, at disse mus ikke var i stand til at danne langtidsminder sammenlignet med normale mus. Specifikt viste de mangler i både kontekstuel og rumlig hukommelse, hvilket indikerer vigtigheden af ​​IGF2 i pericytter for hukommelsesdannelse.

Desuden observerede forskerne, at neuronal stimulering førte til IGF2-produktion i pericytter, som derefter stimulerede neuronale aktiveringsmekanismer forbundet med læring. Dette fund tyder på, at der er et samarbejdsforhold mellem neuroner og pericytter i dannelsen af ​​langtidsminder.

Som konklusion fremhæver denne undersøgelse betydningen af ​​pericytter og deres produktion af IGF2 i den indviklede proces med langtidshukommelsesdannelse. Forståelse af disse mekanismer kan føre til fremskridt i behandlingen af ​​hukommelsesrelaterede lidelser og neurologiske tilstande.

kilder:

- Kiran Pandey, et al., Neuronal aktivitet driver IGF2-ekspression fra pericytter til at danne langtidshukommelse, Neuron (2023).