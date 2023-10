Baner vejen: Måneveje kunne beskytte måneteknologien

Forskere mener, at asfaltering af månens overflade kunne give en jævnere transport for månens rovers og også beskytte landere og anden teknologi, der sendes til at udforske månens overflade. Den primære årsag til dette er tilstedeværelsen af ​​månestøv, som udgør udfordringer på grund af dets elektriske ladning og skarpe kanter.

Fraværet af vind og vand på månen forhindrer sten i at forvitre til sand, som de gør på Jorden. Som et resultat bliver månens overflade kontinuerligt bombarderet af kosmisk stråling og påvirkninger uden for jorden, hvilket får klipperne til at male til pulveragtig regolit. Dette månestøv er stærkt klæbende og slibende, hvilket udgør en risiko for måneteknologi og menneskers sundhed, hvis det indåndes.

I et forsøg på at løse disse udfordringer har forskere udforsket ideen om at bygge veje på månen. Omkostningerne og vanskelighederne ved at transportere materialer fra Jorden til månen har dog været store forhindringer.

For at finde løsninger på stedet gennemførte forskere eksperimenter for at genbruge månestøv til egnede materialer til måneveje. De fokuserede sollys på månens regolit ved at bruge lasere til at simulere solens stråling. Denne proces resulterede i skabelsen af ​​trekantede fliser, der kunne låse sammen for at danne solide, jævne overflader til måneveje og potentielle landingssteder.

Men at generere nok sollys til at smelte månestøv krævede brugen af ​​store linser, så høje som en person, for at fokusere sollyset. Yderligere forskning vil være nødvendig for at vurdere holdbarheden af ​​disse fliser i det barske månemiljø og deres egnethed som landingsplatforme.

Resultaterne af denne forskning er blevet offentliggjort i Scientific Reports.

kilder:

– Videnskabelige rapporter