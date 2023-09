Voldelig fodring: Hvordan supermassive sorte huller vrider sig og river rum-tid

En nylig undersøgelse udført af forskere fra Northwestern University har udfordret den konventionelle forståelse af, hvordan supermassive sorte huller føder. Det blev tidligere antaget, at sorte huller gradvist forbruger stof over lange perioder. Men ved hjælp af højopløselige 3D-simuleringer opdagede forskerne, at disse kosmiske giganter voldsomt vrider og river rum-tid fra hinanden for at forbruge stof i forbløffende hurtige hastigheder og fuldføre en spisecyklus på blot et par måneder.

Holdet brugte Summit, en af ​​verdens største supercomputere, til at udføre en 3D-simulering, der integrerede gasdynamik, magnetiske felter og generel relativitet. Denne simulering gav et omfattende billede af sorte hullers adfærd og afslørede, at sorte huller vrider den omgivende rumtid og river tilvækstskiven fra hinanden i indre og ydre underskiver. Det sorte hul fortærer derefter den indre skive, hvilket tillader snavs fra den ydre underskive at fylde tomrummet.

Denne proces, kendt som "spis-genopfyld-spis", forklarer potentielt den mystiske adfærd af "skiftende udseende" kvasarer. Kvasarer er meget lysende galaktiske kerner drevet af supermassive sorte huller. Kwasarer med skiftende udseende viser hurtige og drastiske variationer i deres lysstyrke, og de tænder og slukker ofte inden for et par måneder til et par år.

Tidligere teorier kæmpede for at forklare, hvorfor det indre område af en tilvækstskive forsvandt og blev hurtigt genopfyldt. Simuleringerne viste imidlertid, at når de indre og ydre underdiske kobler fra, begynder det sorte huls "fødevanvid". Konkurrencen mellem det sorte huls rotation og friktionen og trykket inde i skiven fører til, at skiverne rives i stykker og at den indre skive skubbes indad.

I modsætning til tidligere antagelser afslørede simuleringerne også, at accretion disks ikke nødvendigvis er på linje med det sorte huls rotation. I stedet for slingrer de indre og ydre underskiver uafhængigt ved forskellige hastigheder og vinkler. Denne deformation af hele accretionsskiven får gaspartikler til at kollidere, hvilket resulterer i udbrud af lys og energi.

Den nye forståelse af, hvordan supermassive sorte huller føder, åbner spændende muligheder for yderligere undersøgelse af disse gådefulde kosmiske entiteter. Det udfordrer mangeårige teorier og giver en mere nøjagtig skildring af deres madvaner, hvilket giver en bedre forståelse af de mekanismer, der driver deres adfærd.

Kilde: Northwestern University-forskere