Sorte huller forbruger deres omgivelser hurtigere end forventet

En nylig undersøgelse udført af Northwestern University har kastet nyt lys over sorte hullers glubske appetit. Selvom det er kendt, at sorte huller ikke spiser som levende organismer, giver deres tyngdekraft dem mulighed for at fortære nærliggende genstande såsom gas, støv og endda stjerner. Denne proces kaldes almindeligvis "at spise".

Traditionelt mente man, at sorte huller forbrugte stof fra deres omgivelser i et langsomt tempo, efter forudsigelserne fra klassisk tilvækst diskteori. Den nye forskning, som brugte avancerede 3D-simuleringer, har dog bevist, at denne antagelse er forkert.

Undersøgelsen fandt ud af, at sorte huller river gennem deres tilvækstskive med forbløffende høje hastigheder, og i det væsentlige fortærer det i en hvirvelvind. En tilvækstskive er en hvirvlende skive af stof, der spiraler ind i et sort hul. Denne skive dannes, når det sorte hul er i et binært system med en ledsagerstjerne, eller når det er omgivet af en sky af gas og støv. Det sorte huls enorme tyngdekraft tiltrækker disse elementer, hvilket får dem til at spiral ind i dybden af ​​det sorte hul.

Opdagelsen af ​​dette accelererede forbrug giver værdifuld indsigt i sorte hullers adfærd og deres indvirkning på deres omgivelser. Forskerne ved Northwestern University håber, at denne nyfundne forståelse kan hjælpe videnskabsmænd med at opklare mysterierne omkring disse gådefulde kosmiske enheder.

Som konklusion får sorte hullers umættelige sult dem til at forbruge deres omgivende miljø meget hurtigere end tidligere antaget. Gennem deres enorme tyngdekraft forbruger de hurtigt gas, støv og endda stjerner. Den nylige undersøgelse udført af Northwestern University og baseret på 3D-simuleringer har afsløret dette accelererede forbrug, hvilket giver ny indsigt i sorte hullers adfærd.

kilder:

– Northwestern University Study