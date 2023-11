Det undvigende spin af M87's supermassive sorte hul

I en banebrydende præstation har et internationalt hold af astronomer ledet af Yuzhu Cui leveret endegyldige beviser for det snurrende supermassive sorte hul i midten af ​​den gigantiske elliptiske galakse M87. Denne opdagelse tilføjer endnu en milepæl til M87's arv, som begyndte i 1918, da den blev den første galakse, der afslørede sin lysende jet. Desuden skrev M87 historie i 2019, da Event Horizon Telescope fangede det første billede af et sort huls skygge.

Det supermassive sorte hul i M87 vejer svimlende 6.5 milliarder solmasser, hvilket gør det over tusind gange mere massivt end det sorte hul i centrum af vores Mælkevejsgalakse. Det er ikke let at hente data fra disse gådefulde objekter, men forskerne udnyttede forudgående jetfly og accretion-diske sammen med Einsteins generelle relativitetsteori til at dykke ned i mysterierne i M87.

Ved at analysere 17 års data fra et globalt netværk af radioteleskoper opdagede Cuis team en bemærkelsesværdig 11-årig cyklus af præcessionelle jetfly og afslørede, at rotationsakserne for det sorte hul og dets tilvækstskive er forkert justeret. Denne forskydning får strålen til at skifte eller slingre, hvilket resulterer i præcession. Modellerne udviklet af holdet stemmer præcist overens med observationsdataene, hvilket bekræfter, at det supermassive sorte hul i hjertet af M87 faktisk spinder og spiller en afgørende rolle i energioverførselsmekanismer.

Dette gennembrud markerer ikke kun et væsentligt skridt fremad i forståelsen af ​​sorte huller, men stiller også nye spørgsmål og udfordringer for forskere. Forskere er nu ivrige efter at undersøge strukturen af ​​den tilknyttede tilvækstskive og bestemme rotationshastighederne af både det sorte hul og skiven. Ved at optrevle disse mysterier håber astronomer at få dybere indsigt i de bemærkelsesværdige energiproducerende mekanismer af aktive galaktiske kerner som M87.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ):

Q: Hvor langt væk er M87?

A: M87 er placeret cirka 55 millioner lysår væk fra Jorden.

Q: Hvor massivt er det supermassive sorte hul i M87 sammenlignet med det i Mælkevejen?

A: Det sorte hul i M87 er over tusind gange mere massivt end det i Mælkevejen.

Q: Hvad er præcession?

A: Præcession refererer til den gradvise ændring i orienteringen af ​​et objekts rotationsakse. I tilfælde af M87's sorte hul, får dens forkert justerede akse jetflyet til at skifte eller slingre, hvilket resulterer i præcession.

Q: Hvad er accretion disks?

A: Accretion disks er roterende diske af gas og støv, der omgiver genstande som sorte huller. De dannes, når gas fra det omgivende rum bliver trukket mod det sorte huls gravitationskraft.

Q: Hvad er betydningen af ​​at bekræfte spindet af M87's sorte hul?

A: Bekræftelse af spindet af M87's sorte hul giver værdifuld indsigt i de energioverførselsmekanismer og processer, der forekommer i aktive galaktiske kerner. Denne opdagelse hjælper astronomer med bedre at forstå dannelsen og adfærden af ​​sorte huller.

