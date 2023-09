Ny undersøgelse tyder på, at det tætteste sorte hul på jorden kunne være 150 lysår væk

En nylig undersøgelse har udfordret vores forståelse af det tætteste sorte hul på Jorden. Tidligere forskning indikerede, at det nærmeste kendte sorte hul var placeret 1,560 lysår væk. Imidlertid antyder en ny undersøgelse offentliggjort i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, at der kan være et sort hul så tæt som 150 lysår fra Jorden.

Undersøgelsen fokuserede på Hyades-hoben, som er den nærmeste åbne hob af stjerner til vores planet. Ved hjælp af data fra Den Europæiske Rumorganisations Gaia-mission analyserede forskere fra University of Padua og University of Barcelona bevægelsen og udviklingen af ​​stjernerne i Hyades-hoben. Gennem simuleringer fandt de beviser, der tyder på tilstedeværelsen af ​​sorte huller i eller nær klyngen.

En åben hob er en samling stjerner, der holdes løst sammen af ​​deres tyngdekraft og har fælles egenskaber, såsom alder og kemisk sammensætning. Forskerne sammenlignede simuleringsresultaterne med stjernernes faktiske positioner og hastigheder i Hyaderne, som blev observeret præcist af Gaia-satellitten. Simuleringerne viste, at der er to eller tre sorte huller i midten af ​​klyngen eller i nærheden.

Hvis de bekræftes, ville disse sorte huller være de nærmeste kandidater til vores solsystem. Denne opdagelse kaster ikke kun lys over fordelingen af ​​sorte huller i galaksen, men giver også indsigt i, hvordan de påvirker udviklingen af ​​stjernehobe og bidrager til gravitationsbølgekilder.

Sorte huller er ekstremt tætte objekter dannet fra sammenbrud af massive stjerner. Deres tyngdekraft er så stærk, at ikke engang lys kan undslippe det. Selvom de ikke kan observeres direkte, udledes deres tilstedeværelse typisk ved at studere deres indvirkning på omgivende stof. For eksempel resulterer ødelæggelsen af ​​en forbipasserende stjerne af et sort hul i sporbare røntgenstråler.

Detekteringen af ​​gravitationsbølger i 2015 har markant fremme forskningen i sorte huller. Gravitationsbølger blev først observeret fra kollisionen af ​​to sorte huller placeret 1.3 milliarder lysår væk, hvilket udløste yderligere undersøgelser af disse gådefulde himmellegemer.

kilder:

– Original artikel: [kilde]

– ESA's Gaia-mission: [kilde]