Supermassive sorte hullers spisevaner: Ny undersøgelse afslører overraskende resultater

En ny undersøgelse ledet af Northwestern University udfordrer tidligere antagelser om supermassive sorte hullers spisevaner. Mens det tidligere blev antaget, at sorte huller spiste deres mad langsomt, viser nye simuleringer, at de faktisk fortærer den meget hurtigere. Resultaterne af denne banebrydende undersøgelse vil blive offentliggjort i The Astrophysical Journal den 20. september.

Ifølge højopløselige 3D-simuleringer vrider roterende sorte huller den omgivende rum-tid, hvilket får tilvækstskiven af ​​gas til at rive i indre og ydre underdiske. De sorte huller opbruger først den indre ring, og derefter fylder snavs fra den ydre underskive hullet. Denne spise-genopfyldning-spise-proces sker i løbet af få måneder, meget hurtigere end tidligere antaget.

Denne nye forståelse kunne hjælpe med at forklare kvasarernes adfærd, som er nogle af de lyseste genstande på nattehimlen. Kvasarer blusser ofte op og forsvinder derefter uden forklaring. De hurtige ændringer, der observeres i kvasarer, er i overensstemmelse med ødelæggelsen og genopfyldningen af ​​de indre områder af tilvækstskiven.

Den tidligere antagelse om, at tilvækstskiver var på linje med det sorte huls rotation, er blevet bevist falsk. Simuleringen udført af forskerne indikerer, at regionerne omkring sorte huller er mere turbulente end tidligere antaget. Ved hjælp af en af ​​verdens største supercomputere skabte forskerne en 3D-simulering af en tynd, vippet tilvækstskive, der tog hensyn til gasdynamik, magnetfelter og generel relativitet.

Den vridning forårsaget af frame-dragging, et fænomen, hvor det roterende sorte hul trækker rum-tid rundt om sig, får hele disken til at vakle. Den indre skive vakler hurtigere end de ydre dele, hvilket resulterer i kollisioner, der driver materiale tættere på det sorte hul. Til sidst går den indre disk i stykker fra resten af ​​disken, og underdiskene begynder at udvikle sig uafhængigt.

Rivningsområdet, hvor de indre og ydre underdiske afbrydes, er hvor fødevanviddet begynder. Rotationen af ​​det sorte hul konkurrerer med friktionen og trykket inde i skiven, hvilket får de indre og ydre skiver til at kollidere og skubbe den indre skive mod det sorte hul. Denne proces skaber en cyklus af spis-genopfyld-spis.

Denne undersøgelse kan potentielt forklare fænomenet "skiftende udseende" kvasarer, hvor kvasarer ændrer sig drastisk over tidsskalaer fra måneder til år. Simuleringerne udført af forskerne giver en mulig forklaring på den hurtige oplysning og dæmpning, der observeres i disse objekter.

Samlet set kaster denne undersøgelse nyt lys over de komplekse spisevaner i supermassive sorte huller og baner vejen for yderligere forskning i at forstå deres adfærd.

Definitioner:

– Accretion disk: En skive af gas, støv og andet stof, der kredser om et himmellegeme, såsom et sort hul eller en ung stjerne, før den til sidst falder ned på objektet.

– Quasar: En ekstremt lysstærk og fjern aktiv galaktisk kerne, der udsender enorme mængder energi, især i form af lys og radiobølger.

kilder:

– The Astrophysical Journal (studiekilde)

– Northwestern University (kilde til information om forskerne)