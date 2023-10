Sorte huller kan eksistere i perfekt afbalancerede par, undersøgelsesshows

Forskere fra University of Southampton har sammen med kolleger fra universiteterne i Cambridge og Barcelona opdaget, at sorte huller potentielt kan eksistere i par, der er perfekt afbalancerede og holdt i ligevægt af en kosmologisk kraft, der efterligner et enkelt kæmpe sort hul. Dette fund udfordrer konventionelle teorier om sorte huller, som tyder på, at de kun kan eksistere som isolerede objekter i rummet.

Sorte huller er astronomiske objekter med en utrolig stærk tyngdekraft, så intens, at intet, ikke engang lys, kan undslippe dem. De er ekstremt tætte, med en masse, der kan passe hele Jorden ind i et lille rum.

Ifølge konventionelle teorier baseret på Einsteins generelle relativitetsteori kan sorte huller eksistere som statiske eller roterende objekter alene. Imidlertid tiltrækker og kolliderer tyngdekraften dem til sidst. Denne antagelse gælder, når man betragter et statisk univers, men hvad hvis universet konstant udvider sig?

Forskerne foreslår, at i et stadigt ekspanderende univers kan par af sorte huller eksistere i harmoni og skabe illusionen om et enkelt sort hul. Dette er muligt på grund af en kosmologisk konstant, også kendt som mørk energi, som blev introduceret i Einsteins teori. Den kosmologiske konstant får universet til at accelerere med en konstant hastighed, hvilket påvirker interaktionen og eksistensen af ​​sorte huller.

Gennem komplekse numeriske metoder demonstrerede holdet, at to statiske sorte huller kan eksistere i ligevægt, deres gravitationstiltrækning modvirket af udvidelsen forbundet med den kosmologiske konstant. Det betyder, at selv i et ekspanderende univers holder de sorte huller en fast afstand fra hinanden. Tyngdekraften kompenserer for udvidelsen, der forsøger at trække dem fra hinanden.

På afstand ville et par sorte huller i ligevægt fremstå som et enkelt sort hul, hvilket gør det udfordrende at skelne mellem de to. Denne opdagelse åbner muligheder for yderligere forskning, da teorien også kan gælde for spindende sorte huller og potentielt endda flere sorte huller.

Undersøgelsen blev udført af forskere fra University of Southampton, University of Cambridge og University of Barcelona. Deres resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Physical Review Letters, og papiret blev gennemgået som en Viewpoint-artikel.

kilder:

– Professor Oscar Dias (University of Southampton)

– Professor Gary Gibbons (University of Cambridge)

– Professor Jorge Santos (University of Cambridge)

– Dr Benson Way (University of Barcelona)

– 'Static Black Binaries in the Sitter Space' – Physical Review Letters