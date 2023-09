Forskere producerer edderkoppesilkefibre i fuld længde ved hjælp af genetisk modificerede silkeorme

Forskere har opnået et stort gennembrud ved med succes at producere edderkoppesilkefibre i fuld længde ved hjælp af genetisk modificerede silkeorme. Denne silke har et enormt potentiale som et skalerbart, bæredygtigt og højkvalitetsalternativ til syntetiske fibre som nylon.

Silkeormsilke er den eneste animalske silkefiber, der er kommercielt produceret i stor skala, takket være veletablerede opdrætsteknikker. Konventionel silkeormsilke har dog ry for at være skør. På den anden side er edderkoppesilke utrolig stærk og sej. Udfordringen har været at finde en måde at producere edderkoppesilke i stor skala på grund af edderkoppers kannibalistiske natur.

I denne undersøgelse brugte forskere genetiske modifikationsteknikker til at konstruere silkeorme med evnen til at producere edderkoppesilkefibre. De indsatte et silkeprotein fra en kuglevævende edderkop i silkeormens DNA og erstattede genet, der er ansvarligt for silkeormens primære silkeprotein. Denne tilgang, kendt som CRISPR-Cas9, muliggjorde en vellykket aktivering af edderkoppesilkegenet uden at forstyrre silkeormens naturlige silkeproduktion.

De resulterende fibre overgik forventningerne og viste høj trækstyrke og sejhed. Overraskende nok var fibrene også mere fleksible end forventet. Dette gennembrud har betydelige konsekvenser for forskellige industrier, herunder biomedicinsk teknik, rumfartsteknologi og smarte materialer til militæret. Den producerede edderkoppesilke er endda seks gange hårdere end Kevlar, et materiale, der almindeligvis bruges i skudsikre veste.

Forskerne sigter mod at forfine denne proces yderligere ved at udvikle genetisk modificerede silkeorme, der er i stand til at producere edderkoppesilkefibre ved hjælp af naturlige og konstruerede aminosyrer. De mener, at denne tilgang har et stort potentiale til at skabe endnu stærkere og mere alsidige silkefibre.

Evnen til at producere edderkoppesilkefibre ved hjælp af genetisk modificerede silkeorme tilbyder ikke kun et bæredygtigt alternativ til syntetiske fibre, men giver også muligheder for at imødekomme globale krav. Fibrene kan bruges som kirurgiske suturer, hvilket imødekommer behovet for over 300 millioner procedurer årligt.

kilder:

– Donghua Universitet

- EurekAlert