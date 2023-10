Biochars rolle i at afbøde klimaændringer

Millioner af tons organisk affald fra landbrug og skovbrug efterlades hvert år til at rådne eller blive brændt, hvilket frigiver kuldioxid til atmosfæren og bidrager til global opvarmning. Der findes dog en løsning i form af biokul, som kan binde kulstof i længere perioder. Biokul produceres ved at opvarme organisk affald i et miljø med reduceret ilt. Det kan fremstilles af forskellige organiske affaldsprodukter ved temperaturer fra 300ºF til 1400ºF, hvilket resulterer i forskellige egenskaber.

Biokul har flere fordele for miljøet. Det hjælper jorden med at holde på vand og næringsstoffer, giver et levested for mikrober og fanger forurenende stoffer som tungmetaller og forhindrer dermed deres indtrængen i vandområder. Desuden omdanner biochar omkring 50 % af kulstoffet i organisk affald til en stabil forbindelse, der forbliver fastlåst i jorden, hvilket reducerer mængden af ​​kulstof, der frigives til atmosfæren.

Produktionen af ​​biokul i USA er i øjeblikket begrænset, men den har potentiale til at opveje betydelige mængder af kuldioxidemissioner. Et skøn tyder på, at biochar i 2050 kunne udligne op til tre gigaton kuldioxid hvert år, svarende til at lukke 800 kulfyrede kraftværker. For at opnå dette skal produktionen af ​​biokul stige betydeligt på globalt plan.

Udfordringer ved at adoptere biokul omfatter manglen på bevidsthed blandt landmænd og behovet for en nuanceret forståelse af dets egenskaber og anvendelse. Biochar er ikke en gødning eller et pesticid og øger ikke afgrødeudbyttet markant. Ikke desto mindre giver det klare fordele, når det tilsættes til jord med dårlig tilbageholdelse af vand og næringsstoffer.

Biochar lover som en enkel og omkostningseffektiv metode til at opfange og opbevare kulstof, hvilket tiltrækker interesse fra virksomheder, der søger at kompensere for deres emissioner. Øget biocharproduktion og -adoption kan bane vejen for en betydelig reduktion i kuldioxidniveauer og bidrage til indsatsen for at begrænse klimaændringerne.

