Webb-teleskop opdager metan og kuldioxid i atmosfæren på Exoplanet K2-18 b

En ny undersøgelse udført af NASAs James Webb Space Telescope har afsløret tilstedeværelsen af ​​kulstofbærende molekyler, herunder metan og kuldioxid, i atmosfæren på exoplaneten K2-18 b. K2-18 b, som er 8.6 gange så massiv som Jorden, kredser om en kølig dværgstjerne i den beboelige zone og er placeret 120 lysår væk fra Jorden.

Disse resultater tilføjer nyere undersøgelser, der tyder på, at K2-18 b kunne være en hyceansk exoplanet, hvilket betyder, at den har potentialet til at besidde en brintrig atmosfære og en vandhav-dækket overflade. Denne opdagelse giver et fascinerende indblik i en planet ulig noget andet i vores solsystem og rejser interessante udsigter om potentielt beboelige verdener andre steder i universet.

James Webb-rumteleskopet opnåede spektre på K2-18 b, som viste en overflod af metan og kuldioxid i exoplanetens atmosfære. Mangelen på ammoniak understøtter yderligere hypotesen om, at der kan være et vandhav under en brintrig atmosfære i K2-18b. Derudover var der en mulig påvisning af et molekyle kaldet dimethylsulfid, som på Jorden kun produceres af liv. Der kræves dog yderligere validering for at bekræfte dets tilstedeværelse.

Forslaget om, at K2-18 b kunne være en hyceansk exoplanet er spændende, fordi disse verdener menes at være lovende miljøer til at søge efter beviser for liv på exoplaneter. De større Hycean-verdener er væsentligt mere befordrende for atmosfæriske observationer sammenlignet med mindre klippeplaneter.

Mens K2-18 b ligger i den beboelige zone og indeholder kulstofbærende molekyler, betyder det ikke nødvendigvis, at planeten kan understøtte liv. Dens store størrelse antyder tilstedeværelsen af ​​en stor kappe af højtryksis i dens indre, svarende til Neptun.

Disse opdagelser fremhæver vigtigheden af ​​at overveje forskellige beboelige miljøer i søgen efter liv andre steder i universet. Fremtidige observationer med James Webb Space Telescope vil give yderligere indsigt i atmosfæren af ​​K2-18 b og potentielt bekræfte tilstedeværelsen af ​​dimethylsulfid.

– Exoplanet: En exoplanet (eller ekstrasolar planet) er en planet, der er placeret uden for vores solsystem, og kredser om en anden stjerne end Solen.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration (NASA) blev oprettet i 1958 og er et uafhængigt agentur under den amerikanske føderale regering, der fokuserer på rumudforskning og videnskabelig forskning.

– James Webb-rumteleskopet: James Webb-rumteleskopet (JWST eller Webb) er et kredsende infrarødt observatorium, der supplerer Hubble-rumteleskopets opdagelser.