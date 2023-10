Spar $160 på Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-teleskopet under Amazon Prime Day 2023

Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-teleskopet er i øjeblikket til salg for 160 USD i rabat under Amazon Prime Day 2023. Dette teleskop, som vi bedømte fire ud af fem stjerner i vores anmeldelse, er en ideel mulighed for begyndere og er med i toppen af ​​vores bedste købsguide for begyndere teleskoper.

Med en blænde på 130 mm er dette teleskop fantastisk til at se galakser, tåger, planeter og stjernehobe. Den leveres med alt det nødvendige tilbehør, inklusive okularer, et finderscope, en smartphone-dockingstation og et stativ. Uanset om du har en vis viden om konstellation eller er helt nybegynder, er dette teleskop nemt at bruge. Du kan navigere på nattehimlen ved hjælp af det røde punkt-finderskop eller bruge smartphone-adapterdockingstationen til automatisk vejledning gennem StarSense-appen.

Celestron StarSense Explorer DX 130AZ tilbyder kraft nok til at se foretrukne himmelobjekter som Jupiter og Saturn. Dette er en fantastisk mulighed for at få et begyndervenligt teleskop til en nedsat pris.

