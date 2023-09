The Burst Test: Advancements in Space Station Module Design

Sierra Space, et Colorado-baseret firma, udførte for nylig en sprængtest, hvor man bevidst eksploderede et nyt design til et oppusteligt modul, der vil blive brugt til en efterfølger til en international rumstation (ISS). Burst-testen er afgørende for at teste grænserne for modulets design, før det flyves i rummet. Modulet, der er skabt i samarbejde med Delaware-baserede virksomhed ILC Dover, bruger syede og vævede stoffer, primært Vectran, som bliver stive, når de pustes op.

Sierra Space sigter mod at have modulet, kaldet LIFE (Large Integrated Flexible Environment), klar i 2030 til Orbital Reef-rumstationen, et projekt ledet af Jeff Bezos' Blue Origin og finansieret af NASA. Derudover planlægger Sierra at levere et skib kaldet Dream Chaser, der er i stand til at transportere både last og mandskab, til at understøtte rumstationen. De seneste burst-testresultater viste en margin på 33 % i forhold til certificeringsstandarden for et fuldskalamodul, hvilket markerer en væsentlig forbedring i forhold til tidligere designs.

Burst-testen er en af ​​flere test udført af Sierra Space på deres LIFE-prototyper. Ud over sprængningstestene blev der udført krybetest, der udsatte modulerne for længere perioder med højere tryk end normalt. Alle disse test fandt sted på NASAs Marshall Space Flight Center og har været afgørende for at fremme designet af modulet.

NASA, der anerkender behovet for fremtidige rumstationer til at erstatte ISS, har finansieret udviklingen af ​​kommercielle faciliteter. Axiom Space, et andet selskab med base i Houston, har også sikret sig en aftale om at skabe sine egne rumstationsmoduler, som vil blive knyttet til ISS fra og med 2026.

For at minimere ethvert hul i forskningstilgængelighed mellem ISS og de nye rumstationer, arbejder NASA aktivt hen imod en to-årig overgangsplan. Det Hvide Hus Office of Science and Technology Policy har udsendt en strategi med foreslåede skridt til denne overgang, der sigter mod at sikre fortsættelsen af ​​afgørende videnskabelig forskning i rummet.

Burst-testen udført af Sierra Space betyder et betydeligt fremskridt inden for design af rumstationsmoduler. Med en igangværende indsats fra virksomheder som Sierra Space og Axiom Space ser fremtiden for rumudforskning og videnskabelig forskning i rummet lovende ud.

kilder:

- Sierra Space embedsmænd

– NASA