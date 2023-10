NASAs Psyche-asteroidemission forsinket på grund af dårligt vejr

Opsendelsen af ​​NASAs Psyche-asteroidemission er blevet udskudt til fredag ​​morgen på grund af dårligt vejr. Oprindeligt planlagt til at lancere torsdag, blev missionens lanceringsvindue forsinket for at tage højde for storme, der kom ind fra den Mexicanske Golf. Beslutningen blev truffet efter en pressebriefing forud for lanceringen onsdag afslørede dystre vejrudsigter for torsdag morgen, med kun 20 % chance for gunstige forhold.

Arlena Moses, opsendelsesvejrofficer hos US Space Force, forklarede bekymringerne vedrørende det stormfulde vejr og stærke vinde, der forventes i området. Missionsholdene besluttede at udskyde opsendelsen til fredag ​​med 50 % chance for gunstige forhold. Lørdag byder også på en backup-mulighed med lignende lanceringsforhold. Beslutningen om at forsinke kan også være påvirket af Falcon Heavy-rakettens begrænsninger, da den har begrænsede genanvendelsesforsøg, før den kræver vedligeholdelse.

Psyche-missionen har til formål at udforske en metalasteroide af samme navn placeret i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Forskere mener, at Psyche kan være den udsatte kerne af en protoplanet, og denne mission vil hjælpe med at indsamle mere information om dens sammensætning. Opsendelsesvinduet for missionen strækker sig indtil den 25. oktober, hvilket giver flere muligheder for en vellykket opsendelse.

Kilde: Ikke angivet