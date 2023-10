Ny metode bruger bakterier til at udvinde sjældne jordarters elementer til ren energiteknologi

Forskere ved Cornell University har opdaget en ny måde at udvinde og bruge en bakterie kaldet Shewanella oneidensis fra Oneida Lake i staten New York. Denne bakterie har en affinitet til sjældne jordarters grundstoffer, såsom lanthanider, som er afgørende for rene og vedvarende energiteknologier. Metoden, kaldet biosorption, giver bakterierne mulighed for at behandle de sjældne jordarters metaller på en mere miljøvenlig måde sammenlignet med nuværende udvindingsmetoder. Biosorption kræver ikke brug af skrappe kemikalier, som ofte er kræftfremkaldende og skadelige for miljøet.

Ifølge Buz Barstow, professor i biologisk og miljømæssig teknik ved Cornell og ledende forsker på projektet, muliggør denne nye teknologi en skalerbar og miljøvenlig proces til adskillelse af individuelle lanthanider. Det kan bruges i avancerede lande med strenge miljøbestemmelser, hvilket forhindrer outsourcing af miljøproblemer til mindre udviklede lande. Den nuværende metode til opløsningsmiddelekstraktion involverer brug af organiske opløsningsmidler, der er kræftfremkaldende og skadelige for miljøet. Det kræver også store mængder ekstraktionsmidler og langvarige separationsprocesser, hvilket fører til potentielle lækageproblemer.

Denne forskning bidrager til et voksende felt af biologiske tilgange til udvinding af sjældne jordarters elementer. Andre forskere, såsom Joey Cotruvo ved Penn State og Cecilia Martinez-Gomez ved UC Berkeley, arbejder også på bio-tilgange til adskillelse. Biosorption tilbyder dog visse fordele, såsom lavere specificitet og lettere fjernelse af sjældne jordarters elementer fra det absorberende middel, hvilket gør det til en potentielt hurtigere og mere skalerbar proces. Biosorption eliminerer også behovet for oprensning, da det kun kræver biomasse, som nemt kan dyrkes uden yderligere oprensningstrin.

Forskerne forestiller sig kommercielle anvendelser af denne teknologi i den nærmeste fremtid. Et firma kaldet Reegen, grundlagt af forskere involveret i projektet, har til formål at kommercialisere denne teknologi sammen med andre metoder til konstruktion af mikrober til at udvinde sjældne jordarters grundstoffer. Denne udvikling tilbyder et mere bæredygtigt og effektivt alternativ til Kinas nuværende dominans inden for produktion af sjældne jordarters metal, hvilket har resulteret i alvorlige vand- og jordforureningsproblemer.

Kilde: Cornell University, Yale School of the Environment