Babyers bemærkelsesværdige opfattelse af deres kroppe og omgivelser

En nylig undersøgelse udført af University of Birmingham har opdaget, at babyer helt ned til fire måneder gamle har en bemærkelsesværdig evne til at forstå, hvordan deres kroppe interagerer med verden omkring dem. Denne banebrydende forskning udført af Birmingham BabyLab kaster nyt lys over udviklingen af ​​selvbevidsthed hos spædbørn og fremhæver deres medfødte kognitive evner.

Undersøgelsen involverede eksperimenter med babyer i alderen fire og otte måneder. Spædbørnene blev præsenteret for en bold på en skærm, der bevægede sig enten tættere på eller længere væk fra dem. Overraskende nok, da bolden nærmede sig det nærmeste punkt på skærmen, oplevede babyerne en lille vibration på deres hænder. Hjerneaktivitet blev nøje overvåget under disse eksperimenter, og resultaterne var virkelig fascinerende.

Resultaterne viste, at selv kun fire måneder gamle babyer udviste øget somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet, når en berøring blev forudgået af et objekt, der bevægede sig mod dem. Dette tyder på, at spædbørn har en naturlig evne til at fornemme deres omgivelser og forstå, hvordan deres kroppe interagerer med rummet omkring dem. Dette koncept er kendt som peripersonligt rum, og det spiller en afgørende rolle i deres tidlige udvikling.

Dr. Giulia Orioli, ledende forsker og forskningsstipendiat i psykologi ved University of Birmingham, forklarede, at resultaterne indikerer babyers evne til at skabe forbindelser mellem det, de ser, og det, de føler. Det betyder, at selv før babyer har lært at række ud efter genstande, er deres multisensoriske hjerne koblet til at forstå rummet omkring dem, og hvordan deres kroppe interagerer med det.

Undersøgelsen så også på, hvordan ældre babyer i en alder af otte måneder reagerede på uventede berøringer. Interessant nok, da berøringen på deres hænder fulgte bolden, der bevægede sig væk fra dem på skærmen, viste deres hjerneaktivitet tegn på overraskelse. Dette tyder på, at efterhånden som babyer udvikler sig gennem deres første leveår, udvikler deres hjerner en mere sofistikeret bevidsthed om deres krops position i forhold til deres omgivelser.

Disse resultater, offentliggjort i Scientific Reports i november 2023, giver værdifuld indsigt i den tidlige udvikling af selvbevidsthed hos spædbørn. Som professor Andrew Bremner, en udviklingspsykolog, bemærkede, viser undersøgelsen, at babyer konstruerer en mere avanceret forståelse af, hvordan deres kroppe eksisterer i rummet omkring dem, mens de fortsætter med at vokse og udforske verden.

