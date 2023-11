Ny forskning afslører babyers tidlige følelse af krop og rum

En banebrydende undersøgelse foretaget af University of Birmingham har fundet ud af, at babyer helt ned til fire måneder gamle besidder evnen til at opfatte deres krop i forhold til rummet omkring dem. Forskningen, offentliggjort i dag i Scientific Reports, giver værdifuld indsigt i udviklingen af ​​selvbevidsthed hos spædbørn.

I undersøgelsen udsatte eksperter fra Birmingham BabyLab babyer for en bevægende bold på en skærm, der enten nærmede sig eller bevægede sig væk fra dem. Da bolden nærmede sig babyerne på skærmen, blev de udsat for en blid vibration (kaldet "berøring") på deres hænder, mens deres hjerneaktivitet blev overvåget. Dataindsamlingen fandt sted på Goldsmiths, University of London.

Resultaterne indikerer, at babyer fra så tidligt som fire måneder gamle udviser øget hjerneaktivitet i det somatosensoriske (taktile) område, når en berøring følger et objekt, der bevæger sig mod dem. Dette tyder på, at selv før de lærer at række ud efter genstande, er babyers hjerner allerede koblet til at etablere forbindelser mellem visuelle stimuli og taktile fornemmelser, hvilket gør dem i stand til at forstå deres interaktion med det omgivende rum. Dette fænomen er ofte kendt som det peripersonlige rum.

Dr. Giulia Orioli, ledende forsker fra University of Birmingham, forklarer: "Vores undersøgelse viser, at babyer tidligt i barndommen besidder den iboende evne til at opfatte og forstå deres kropslige tilstedeværelse i rummet omkring dem. Som voksne bruger vi flere sanser til at skelne vores placering i rummet og forudsige vores interaktioner med objekter. Opdagelsen af, at babyer udviser disse evner på et så tidligt tidspunkt, rejser spændende spørgsmål om, i hvilket omfang disse færdigheder er lært eller medfødt."

Undersøgelsen undersøgte også, hvordan ældre babyer, omkring otte måneder gamle, reagerer på uventede berøringer. Når berøringen blev forudgået af bolden bevægede sig væk fra dem på skærmen, viste babyernes hjerneaktivitet tegn på overraskelse. Professor Andrew Bremner, specialist i udviklingspsykologi, bemærker: "Denne observation af overraskelsesreaktioner hos ældre spædbørn tyder på, at berøringen var uventet på grund af den visuelle retning af objektets bevægelse. Det indikerer, at efterhånden som babyer udvikler sig gennem deres første år, opnår deres udviklende hjerner en mere sofistikeret bevidsthed om deres kropslige eksistens i deres omgivelser."

I yderligere undersøgelser planlægger forskerne at inddrage deltagere i forskellige aldre, herunder både yngre og ældre personer. Ved at undersøge hjerneaktivitet hos voksne håber de at kaste lys over banen for spædbørns udvikling af multisensoriske evner. Desuden sigter de på at fastslå, om nyfødte allerede udviser tidlige tegn på disse evner.

Dr. Orioli afslutter med at fremhæve udfordringerne ved at studere nyfødte, men udtrykker optimisme over de potentielle opdagelser: "At arbejde med nyfødte udgør enestående udfordringer, da de bruger det meste af deres tid på at sove og spise. Ikke desto mindre gør vi fremskridt med at forske i denne aldersgruppe, og det vil være virkelig fascinerende at afgøre, om babyer, der kun er et par dage gamle, har en rudimentær bevidsthed om deres kroppe i rummet. Hvis det er tilfældet, kigger vi måske ind i oprindelsen af ​​menneskelig bevidsthed."

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er peripersonligt rum?

Peripersonelt rum refererer til det område, der umiddelbart omgiver et individs krop, inden for hvilket de opfatter og interagerer med objekter.

Spørgsmål: Er babyer født med en følelse af selvbevidsthed?

Mens selvbevidsthed fortsætter med at udvikle sig gennem spædbørn og tidlig barndom, tyder forskning på, at babyer viser tidlige tegn på selvbevidsthed, såsom at genkende deres egen refleksion, fra omkring 18 måneders alderen.

Q: Hvordan måler forskere hjerneaktivitet hos spædbørn?

Forskere anvender typisk ikke-invasive teknikker såsom elektroencefalografi (EEG) til at måle hjerneaktivitet hos spædbørn. EEG bruger elektroder placeret på hovedbunden til at registrere de elektriske signaler, der genereres af hjernen.