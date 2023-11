Ny forskning afslører tidlig udvikling af rumlig bevidsthed hos babyer

En nylig undersøgelse udført af forskere ved University of Birmingham har afsløret, at babyer helt ned til fire måneder gamle har en unik følelse af, hvordan deres kroppe interagerer med det omgivende rum. Dette banebrydende fund kaster lys over den tidlige udvikling af selvbevidsthed hos spædbørn.

Undersøgelsen, offentliggjort i Scientific Reports, involverede at vise babyer en bevægende bold på en skærm, der nærmede sig eller bevægede sig væk fra dem. Samtidig fik babyerne en blid berøring på deres hænder, mens deres hjerneaktivitet blev overvåget ved hjælp af en EEG-hætte. Dataindsamlingen til undersøgelsen fandt sted på Goldsmiths, University of London.

Ved at analysere spædbørns hjerneaktivitet opdagede forskerne, at babyer selv kun fire måneder gamle udviser øget somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet, når en berøring er forudgået af et objekt, der bevæger sig mod dem. Dette tyder på, at spædbørn fra en tidlig alder er i stand til at fornemme og forstå det rumlige forhold mellem dem selv og objekter i deres miljø. Dette fænomen omtales almindeligvis som det peripersonlige rum.

Ledende forsker Dr. Giulia Orioli, en forskningsstipendiat i psykologi ved University of Birmingham, udtrykte, at disse resultater udfordrer forestillingen om, at disse evner udelukkende er tillærte og fremhæver muligheden for, at de kan være medfødte hos mennesker. Hun kommenterede yderligere: "Denne tidlige udvikling af rumlig bevidsthed hos spædbørn rejser spændende spørgsmål om oprindelsen og naturen af ​​menneskelig bevidsthed."

Desuden undersøgte undersøgelsen, hvordan uventede berøringer påvirkede ældre babyer, specifikt dem i alderen otte måneder. Forskerne opdagede, at når berøringen på deres hånd blev forudgået af bolden på skærmen, der bevægede sig væk fra dem, udviste babyerne tegn på overraskelse i deres hjerneaktivitet. Dette indikerer, at efterhånden som spædbørn udvikler sig gennem deres første leveår, bliver deres forståelse af deres krops position i rummet mere sofistikeret.

Den næste fase af forskningen sigter mod at inkludere deltagere både yngre og ældre end dem i den aktuelle undersøgelse. Indsigten opnået ved at studere voksnes hjerneaktivitet kan give værdifuld information om spædbørns udviklingsbane. Derudover er forskerne ivrige efter at undersøge, om der er tidlige indikationer på disse "multisensoriske" evner hos nyfødte babyer.

Dr. Orioli afsluttede med at anerkende udfordringerne ved at arbejde med nyfødte, men udtrykte begejstring over potentialet for at studere endnu yngre spædbørn og undersøge, om grundlaget for rumlig bevidsthed findes hos nyfødte. At afsløre disse tidlige udviklinger hos babyer kan give betydelig indsigt i vores forståelse af menneskelig bevidsthed.

