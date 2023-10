Den bedste udsigt over en solformørkelse i Canada: Britiske columbianere forbereder sig

Britiske columbianere er i forkælelse denne weekend, da de uden tvivl vil have den bedste udsigt i Canada af en solformørkelse. Lørdag morgen vil jorden, solen og månen flugte på en sådan måde, at solen ser ud til at forsvinde bag månen og kun efterlade en "ring af ild". Mens nogle dele af verden vil opleve en anden type formørkelse, vil britisk colombianere have mulighed for at se en delvis solformørkelse, hvor næsten 75% af solen forventes at forsvinde fra Vancouver.

Formørkelsen vil være synlig fra kl. 8 til kl. 08, hvor toppen indtræffer kl. 10. De indre og østlige dele af provinsen vil også opleve fænomenet, selvom tidspunktet og omfanget af solens forsvinden vil være lidt anderledes for dem.

Skydække kan udgøre en udfordring for at observere formørkelsen, men hvis forholdene tillader det, vil University of British Columbia være vært for en visningsbegivenhed og give solbriller. At stirre direkte på formørkelsen kan forårsage alvorlig øjenskade, så det er vigtigt for folk at tage forholdsregler. NASA anbefaler at bruge solbriller eller oprette en "formørkelsesprojektor" for at se begivenheden indirekte.

Ringformede solformørkelser, hvor månen ser ud til at være stor nok til at dække det meste af solen, forekommer cirka hvert til hvert andet år. De er dog ikke altid synlige fra Canada. Dette gør den kommende formørkelse til en sjælden mulighed for britisk colombianere til at overvære denne himmelske begivenhed.

Afslutningsvis bør britiske columbianere sætte kryds i deres kalendere og forberede sig på et virkelig bemærkelsesværdigt skue på himlen denne weekend. Husk at prioritere sikkerheden og nyd denne unikke oplevelse leveret af jorden, solen og månen.

