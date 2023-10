Ny undersøgelse tyder på, at den største asteroide-påvirkningsstruktur ligger under det sydlige New South Wales

Forskere har for nylig opdaget, hvad der kan være den største asteroide-nedslagsstruktur på Jorden, begravet under Murray-bassinet i det sydlige New South Wales, Australien. Selvom det endnu ikke er bekræftet, anslås dette formodede nedslagskrater at være omkring 520 km i diameter, hvilket gør det næsten tre gange større end Vredefort-nedslagsstrukturen i Sydafrika, som i øjeblikket betragtes som den største.

Forskerne fra University of New South Wales mener, at Deniliquin-strukturen, som den er blevet navngivet, kunne være blevet dannet for cirka 420 millioner år siden af ​​et massivt asteroidenedslag. Hvis deres hypotese viser sig sand, ville den omskrive rekordbøgerne og overgå selv det berygtede Chicxulub-krater i Mexico, kendt for at afslutte dinosaurernes regeringstid, som strækker sig omkring 150 km i bredden.

Asteroide stødstrukturer kan være udfordrende at identificere, da de ofte forbliver skjult under lag af sediment eller er skjult på grund af erosion. Forskere har dog for nylig opdaget nye metoder til at detektere disse strukturer ved at analysere magnetiske mønstre. Deniliquin-strukturen blev opdaget baseret på disse mønstre, hvilket giver stærke beviser for dens eksistens.

Desuden vides det, at asteroidepåvirkninger falder sammen med betydelige masseudryddelsesbegivenheder gennem historien, såsom den, der udslettede dinosaurerne. Denne seneste opdagelse antyder, at Jorden og andre planeter i vores solsystem blev udsat for et større antal påvirkninger indtil for cirka 3.2 milliarder år siden. I øjeblikket er der 38 bekræftede og 43 potentielle stødstrukturer på Jorden, lige fra små kratere til store nedgravede strukturer.

Mens forskerne fortsætter deres undersøgelse, er det stadig uvist, om Deniliquin-strukturen vil blive officielt anerkendt som den største asteroide-nedslagsstruktur på Jorden. Udgravning og undersøgelse af dette kolossale krater kan give uvurderlig indsigt i vores planets historie og den rolle, som kosmiske påvirkninger spiller i udformningen af ​​dens geologiske og biologiske udvikling.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er Deniliquin-strukturen?

Deniliquin-strukturen er et formodet asteroide-nedslagskrater placeret under Murray-bassinet i det sydlige New South Wales, Australien. Hvis det bekræftes, ville det blive den største kendte asteroide-nedslagsstruktur på Jorden.

2. Hvor stor er Deniliquin-strukturen sammenlignet med andre nedslagskratere?

Deniliquin-strukturen anslås at være omkring 520 km i diameter, hvilket gør den næsten tre gange større end den nuværende største kendte stødstruktur, Vredefort-påvirkningsstrukturen i Sydafrika.

3. Hvor gammel er Deniliquin-strukturen?

Forskere mener, at Deniliquin-strukturen blev dannet for cirka 420 millioner år siden af ​​et asteroidenedslag.

4. Hvordan opdages asteroide stødstrukturer?

Asteroide-nedslagsstrukturer kan være udfordrende at identificere, men kan detekteres gennem forskellige metoder, herunder analyse af magnetiske mønstre på jordens overflade.

5. Hvad er betydningen af ​​asteroide-nedslagsstrukturer?

Asteroide-nedslagsstrukturer giver værdifuld indsigt i vores planets geologiske og biologiske historie. De er ofte forbundet med masseudryddelsesbegivenheder og har spillet en væsentlig rolle i at forme Jordens udvikling.