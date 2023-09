Brug af atomure til at opdage mørkt stof

Forskere fra University of Sussex og National Physical Laboratory i Storbritannien har foreslået en ny måde at opdage visse partikler med lav masse, der kunne være en del af det undvigende mørke stof. Mørkt stof, selvom det ikke observeres direkte, er kendt for at have virkninger på universet, som ikke kan forklares af vores nuværende fysikmodeller.

Forskerne foreslår, at atomure, som er kendt for deres hidtil usete nøjagtighed i tidtagning, kunne bruges til at detektere disse partikler. Atomure måler de små svingninger af atomer, når de skifter mellem energitilstande. Enhver forstyrrelse forårsaget af en ultralet mørkt stof-partikel, der interagerer med almindelige stofpartikler, kan potentielt detekteres af disse ure.

Undersøgelsen foreslog først teoretiske modeller til at måle variationer i atomurets timing. For at validere deres tilgang tog forskerne derefter aflæsninger fra eksisterende atomure. Det næste skridt ville være at opstille et eksperiment, hvor to atomure kunne sammenlignes, hvor det ene er mere modtageligt for variationer i fundamentale konstanter.

I denne særlige undersøgelse blev to fundamentale konstanter undersøgt: finstrukturkonstanten og elektron-til-proton-masseforholdet. Begge disse konstanter kan blive forstyrret af interaktioner med visse ultralette partikler, såsom den hypotetiske axion, som er teoretiseret til at være ansvarlige for mørkt stofs virkninger. Ved at måle størrelsen af ​​disse forstyrrelser kan tilstedeværelsen af ​​partiklerne potentielt indikeres.

Atomure har vidtrækkende anvendelser ud over tidtagning. De er blevet brugt til at studere gravitationel rødforskydning, udforske kvantefysik og undersøge måder at transmittere og lagre kvanteinformation på. Nu, med muligheden for at bruge atomure som detektorer for mørkt stof, kunne disse instrumenter åbne op for et nyt forskningsområde.

Forskerne understreger, at deres resultater ikke er afhængige af allerede eksisterende teorier, og de modeller, de har udviklet, har fleksibiliteten til at blive anvendt på andre uforklarlige fænomener. Undersøgelsen, som er blevet offentliggjort i New Journal of Physics, giver en lovende mulighed for at observere og forstå det gådefulde mørke stof.

Definitioner:

– Atomure: Instrumenter, der måler tid ved hjælp af atomers oscillationer, når de bevæger sig mellem energitilstande, kendt for deres enestående nøjagtighed.

– Mørkt stof: En mystisk form for stof, der ikke udsender, absorberer eller reflekterer lys, og hvis eksistens udledes af dets gravitationsvirkninger på synligt stof.

– Fundamentale konstanter: Værdier, der beskriver universets love, såsom finstrukturkonstanten og elektron-til-proton-masseforholdet.

– Axion: En hypotetisk partikel, der er en potentiel kandidat til mørkt stof.

kilder:

– University of Sussex

– Nationalt Fysisk Laboratorium

– Nyt tidsskrift for fysik