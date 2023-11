NASA's Defense Coordination Office (PDCO) fortsætter sin flittige overvågning af Near-Earth Objects (NEO'er), med den nylige udgivelse af oplysninger om en forbipasserende asteroide. Den 21. november forventes Asteroid 2023 VW5 at komme inden for 1.7 millioner kilometer fra Jorden. Selvom den ikke er klassificeret som en potentielt farlig asteroide, vil denne rumsten give et nært møde.

Asteroid 2023 VW5, et medlem af Aten-gruppen af ​​asteroider, deler karakteristika med Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEA) med semi-hovedakser mindre end Jordens. Opkaldt efter den første af sin slags, asteroiden 2062 Aten, blev disse NEA'er oprindeligt identificeret af den amerikanske astronom Eleanor Helin i 1976 ved Palomar Observatory.

Med en bredde på cirka 89 fod er Asteroid 2023 VW5 i størrelse sammenlignelig med et fly. Mens dens dimensioner overstiger dem af Chelyabinsk-asteroiden, som forårsagede ødelæggelse i Rusland i 2013, udgør denne nærgående rumklippe ingen trussel mod menneskeheden på grund af dens relativt lille størrelse.

Det er overraskende nok ikke første gang, Asteroid 2023 VW5 kommer tæt på Jorden. Registreret historie viser, at den 4. september 1901 passerede asteroiden vores planet i en afstand af 69 millioner kilometer. Efter dens passage den 21. november 2021 vil den næste tætte indflyvning finde sted den 26. august 2026 i en afstand af 36 millioner kilometer.

Astronomer og forskere anvender forskellige teknikker, herunder brugen af ​​algoritmer, til at opdage og spore asteroider. Forskere fra University of Washington offentliggjorde en undersøgelse, der afslørede opdagelsen af ​​en potentielt farlig asteroide ved hjælp af en algoritme ved navn HelioLinc3D. Under algoritmens test på Hawaii opdagede den Asteroid 2022 SF289, en kolossal rumsten, der måler næsten 600 fod i bredden. På trods af sin størrelse udgør denne asteroide ingen umiddelbar fare for Jorden.

HelioLinc3D-algoritmen er afhængig af Rubins omfattende datasæt til at identificere og overvåge asteroider. Gennem disse avancerede teknikker kan videnskabsmænd fortsætte med at forbedre vores forståelse og beredskab over for potentielle himmelske trusler.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er et Near-Earth Object (NEO)?

A: Et Near-Earth Object (NEO) er enhver asteroide eller komet, der kommer inden for 1.3 astronomiske enheder (ca. 195 millioner kilometer) fra Jorden.

Q: Hvad er en potentielt farlig asteroide?

A: En potentielt farlig asteroide (PDA) er en asteroide, der kan udgøre en trussel mod Jorden på grund af dens størrelse og nærhed.

Q: Hvordan spores asteroider?

A: Astronomer bruger forskellige metoder til at spore asteroider, herunder jordbaserede teleskoper, rumbaserede observatorier og algoritmer, der analyserer data for at identificere og forudsige deres baner.

Q: Hvad er betydningen af ​​Aten-gruppen af ​​asteroider?

A: Aten-gruppen af ​​asteroider er en kategori af Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEA) med baner mindre end Jordens. De er opkaldt efter den første opdagede asteroide af denne art, 2062 Aten.

Spørgsmål: Hvordan hjælper algoritmer med asteroide-detektion?

Sv: Algoritmer, såsom HelioLinc3D, bruger store datasæt til at identificere og spore asteroider. Ved at analysere mønstre og baner hjælper disse algoritmer videnskabsmænd i deres igangværende bestræbelser på at overvåge potentielle trusler fra rummet.