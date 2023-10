Spektakulært billede af NGC 4654: En mellemliggende spiralgalakse i jomfruklyngen

Hubble-rumteleskopet har fanget et ærefrygtindgydende billede af den mellemliggende spiralgalakse NGC 4654. Denne galakse, som er beliggende i stjernebilledet Jomfruen, har træk af både uspærrede og spærrede spiraler. Dens lyse centrum og hvirvlende stjerneklare arme gør den til et fængslende syn. NGC 4654 er placeret lige nord for den himmelske ækvator, hvilket gør den synlig fra både den nordlige og sydlige halvkugle. Denne galakse er cirka 55 millioner lysår væk fra Jorden.

NGC 4654 er blandt Jomfruklyngegalakserne, der udviser en asymmetrisk fordeling af stjerner og neutral brintgas. Astronomer mener, at den muligvis gennemgår en proces, der kaldes "ramtrykstripping". Når denne galakse bevæger sig gennem det overophedede plasma kendt som intraklyngemediet i Virgo-galaksehoben, udøver tyngdekraften pres på NGC 4654. Dette tryk, der ligner vindfornemmelsen på en stille dag for en motorcyklist, fjerner galaksen fra dens gas. Som følge heraf er der dannet en lang, tynd hale af brintgas på den sydøstlige side af NGC 4654.

Interessant nok har de fleste galakser, der oplever ramtrykstripning, minimalt med kold gas, hvilket hæmmer deres evne til at danne nye stjerner. NGC 4654 opretholder dog stjernedannelseshastigheder i overensstemmelse med galakser af lignende størrelse. Dette tyder på, at NGC 4654 er en undtagelse fra dette mønster.

NGC 4654 oplevede også en interaktion med den ledsagende galakse NGC 4639 for omkring 500 millioner år siden. Gravitationseffekterne af NGC 4639 strippede gas langs kanten af ​​NGC 4654, hvilket hæmmede stjernedannelsen i det område. Som følge heraf resulterede denne interaktion i den asymmetriske fordeling af stjerner i NGC 4654.

Forskere studerer galakser som NGC 4654 for bedre at forstå forholdet mellem unge stjerner og den kolde gas, som de dannes af. Hubble-rumteleskopet, der drives af NASA, spiller en afgørende rolle i at fange sådanne betagende billeder, hvilket giver forskere mulighed for at dykke dybere ned i universets mysterier.

kilder:

– NASAs Hubble-rumteleskop, ESA og J. Lee (Space Telescope Science Institute); Behandling: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)